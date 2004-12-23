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۳ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۰۰

به منظور برگزاري انتخابات فلسطين

اردن رژيم صهيونيستي را به كمك تشكيلات خودگردان فلسطين فرا خواند

عبدالله دوم شاه اردن از رژيم صهيونيستي خواست تا به تشكيلات خودگردان فلسطين براي برگزاري انتخابات نهم ژانويه آينده كمك كند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري اردن، شاه اردن امروزبه هنگام ديداربا ايهود اولمرت وزيرتجارت و صنعت رژيم صهيونيستي، ازاين رژيم خواست تا روند ماموريت تشكيلات خودگردان فلسطين براي برگزاري انتخابات را تسهيل بخشد.

وي گفت: امان درراستاي تلاشهاي صورت گرفته جهت برگزاري انتخابات درفضايي مناسب و امن ازتل آويو مي خواهد به رهبران فلسطيني براي اجراي اين انتخابات كمك كند.

شاه اردن برضرورت عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوارغزه تاكيد كرد وگفت:تخليه اين منطقه بايد بخشي ازنقشه راه و مقدمه اي براي عقب نشيني كامل اسراييل از تمام  اراضي اشغالي فلسطينيها باشد.

درراستاي همكاري جديد ميان تل آويو وامان، مقامات اردني ورژيم صهيونيستي امروز توافقنامه  اي را با هدف تقويت مبادلات تجاري و اقتصادي امضا كردند.

درامان ايهود اولمرت واحمد الهنداوي توافق نامه تبادل تجاري واقتصادي را با هدف تقويت صادرات كالاها به كشورهاي اتحاديه اروپايي امضا كردند.

اولمرت به خبرنگاران گفت: حامل چندين پيام براي شاه اردن بودم. وي افزود:هرمساله اي كه مربوط  به روابط ديپلماتيك دو دولت بود به طور جدي مورد بحث و تبادل نظرطرفين قرار گرفت .

از زماني كه روابط ميان تل آويو و امان روبه تيرگي نهاد،اردن سفير خود را ازتل آويو خارج كرد. اردن دراعتراض به استفاده از قوه قهريه نيروهاي رژيم صهيونيستي درسركوب انتفاضه مردم فلسطين، سفير خود را از تل آويو فرا خواند .

امان بازگشت سفير خود به تل آويو را مشروط به بكارگيري تلاشها براي ايجاد صلح ميان اسراييل وفلسطين كرده است .

کد مطلب 141778

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