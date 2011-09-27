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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

دانشگاه آزاد شاهرود در 75 رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

دانشگاه آزاد شاهرود در 75 رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از پذیرش بدون کنکور دانشجو در 75 رشته در این واحد دانشگاهی در دو مقطع کارشناسی و کاردانی خبر داد.

بهزاد چهکندی در گفتگو با مهر گفت: این دانشجویان از بین دارندگان مدارک دیپلم فنی و کاردانش در مقطع کاردانی پیوسته و مدرک پیش دانشگاهی در مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی 90 پذیرفته خواهند شد.
 
وی اظهار داشت: علاقمندان واجد شرایط به تحصیل در این دانشگاه می توانند با در دست داشتن مدارک ثبت نام چون کپی شناسنامه و کارت ملی، 6 قطعه عکس و مدرک پایه و وضعیت نظام وظیفه برای برادران و تشکیل پرونده از تاریخ 4 مهرماه 90 به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود مراجعه کنند.

وی گفت: علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه برای دیدن رشته های مورد پذیرش می توانند به پورتال اداره روابط عمومی دانشگاه به نشانی www.nedapress.com مراجعه کنند.

کد مطلب 1417783

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