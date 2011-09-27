دبیرخانه جهانی هنر مقاومت شکل بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سلمان با بیان این مطلب گفت: بانک اطلاعات جهانی از سوی جشنواره تشکیل شده تا جشنواره بتواند از هر اثری که خلق می‌شود اطلاع داشته باشد و امکان ثبت نظرات درباره هر اثر در این بانک اطلاعات فراهم شود.

وی با بیان این مطلب که ریشه هنر مقاومت را می‌توان در خود قرآن و هر جا که با فطرت الهی – انسانی همراه باشد پیدا کرد یادآور شد: هر جا دو نیروی خیر و شر در مقابل هم قرار بگیرند، مقاومت شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که نقطه به نقطه حرکت انسان‌ها نشان دهنده مقاومت شان در مقابل هرآنچه سد راهشان بوده است.

وی ادامه داد: مقاومت مفهوم دفاع خیر در مقابل شر را بیان می‌کند و انسان دارای عقل و شعور، انسان بالغ و با درک این مفهوم را در هر لحظه تبلور می‌دهد، به این معنی که بروز احساسات هر فرد نیک اندیش که یکی از جنبه‌های آن هنر است، با مقاومت عجین می‌شود.

سلمان، درباره تاثیر مفهوم مقاومت بر هنرمندان خاطرنشان کرد: به عنوان یک هنرمند اعتقاد دارم، یک هنرمند در ابتدا برای حفظ خود و روحش از بدی‌ها است که دست به مقاومت می‌زند و در عین حال اندیشه، باور و رفتار خود را تسری می‌دهد. اگر روزی یک نفر از مشاهده اثر من به سمت مقاومت در برابر شر حرکت کند، آنگاه می‌توان گفت که کار من به درستی نتیجه داده است.

وی هنری که از یک تفکر الهی و انسانی و منطبق بر خلقت انسان باشد را دارای نیروی فراگیری عنوان کرد وافزود: شاید در این مفهوم، پیامبران را نیز بتوان هنرمند نامید همانطور که هنر ارتباطی که در قرآن می‌بینیم روی جمعیتی بزرگ از انسان‌ها تاثیر گذاشته است.

صدیقه سلمان، پوستر را یکی از انواع تاثیرگذار هنرهای تجسمی دانست و گفت: پوستر به لحاظ گرافیکی می‌تواند در مدت زمانی کوتاه، مفهومش را انتقال دهد و اما در هنر مقاومت است که رسالت دشوار و پیچیده‌ای پیدا می‌کند. اگر مبانی بصری در بیان هر آنچه دنبالش هستیم حاکم باشد هر تاری از خلقت با پودی از هنر آمیخته می‌شود.

وی درباره تاثیرامکانات و ابزار تولید بر این هنر تصریح کرد: مشکلات شخصی مربوط به شخص است من معتقدم برای هنر نمی‌توان هیچ محدودیتی قائل شد و در جایی که نبودن رنگ و وسیله وغیره وجود دارد می‌توان از روزنامه و ذغال هم برای خلق یک اثر هنری فاخر بهره گرفت زیرا اگر قصد بیان باشد آن هم بیان هنری ، از زیر سنگ هم ابزار، زمان و لوازم را می‌توان گیر آورد. بزرگترین نعمت یا کوچکترین نعمت خداوند در وجود انسان همین نیروی استفاده کردن از کوچکترین ابزار پیرامونی به بهترین نحو است.

این هنرمند در خصوص تاثیر بین المللی شدن جشنواره در تثبیت هنر مقاومت گفت: این اتفاق مانند نخ شدن یک سری دانه‌های تسبیح است. دانه‌های پراکنده‌ای که از سراسر جهان در یک مجموعه گرد هم می‌آیند و به زیبایی می‌درخشند. هر هنرمند مفهومی از مقاومت را بسته به شرایطی که در آن زندگی می‌کند نشان می دهد و تاثیری شگرف برجای خواهد گذاشت.



وی با تاکید برمدیریت خوب این جشنواره افزود: بر اثر تلاش‌ها و زحماتی که در این عرصه کشیده اند توانسته اند هنرمندان را مانند دانه های تسبیح گردهم آورند. حال هرچه هنرمندان بیشتری را شناسایی کرده و بانک اطلاعات غنی تری تشکیل شود و در طول سال با هر یک از طریق ایمیل در ارتباط باشند ، در آینده جشنواره ای موفق تر را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان با انتقاد از نگاه سفارشی و سیاسی به هنرمقاومت گفت: هنر یک مفهوم والاست و گرچه دولت و نهاد های دولتی در رشد هنرمقاومت تاثیرگذاربوده اند و هنوز جای خالی انجمن ها و بخش خصوصی در این عرصه به چشم می آید اما من هرگز حس سفارشی بودن در این زمینه را ندارم زیرا هر گاه اعتقاد در هنرمند وجود داشته باشد دیگر سفارشی بودن منتفی است.

دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت از سوی بنیاد فرهنگی روایت، با ریاست جواد جباری آذرماه سال جاری همزمان در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.