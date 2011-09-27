به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک هزار و 314 اثر از زمان انشتار فراخوان این دوره از این جشنواره به دبیرخانه ارسال شده است که در 24 گروه داوری میشوند.
بر این اساس گروههای داوری «دینی و قرآن»، «ادبیات»، «اقتصاد»، «تاریخ»، «زمینشناسی»، «جغرافیا»، «تاریخ»، «زمینشناسی»، «روان شناسی»، «زیستشناسی»، «علوم اجتماعی»، «عربی»، «مهارت زندگی»، «حرفه و فن (رایانه)»، «حرفه و فن (علوم اجتماعی)» ، «تربیت بدنی و آمادگی دفاعی»، «زبان خارجه»، «شیمی»، «فیزیک» ، «منطق و فلسفه» از جمله بخشهای در نظر گرفته شده برای داوری آثار در این دوره ازجشنواره هستند وآثار رسیده در این گروهها پس ازداوری در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره معرفی میشوند.
این دوره از جشنواره با رویکرد دوره آموزش متوسطه نظری، فنی و حرفهای و کار دانش و در دو بخش «انتخاب، معرفی و تقدیر از برگزیدگان» و «فعالیتهای جنبی» برگزار میشود.
نهمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد توسط دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش آذر ماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
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