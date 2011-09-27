انتشار اولین نقشه کامل از میزان نمک اقیانوسها در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه با کمک ماهواره مدارگردی به دست آمده است که با استفاده از محاسبات ویژه رادیویی اطلاعات دقیقی از میزان نمک اقیانوسها را گردآوری و نقشه ای ساده و قابل درک را از کل جهان ارائه کرده است.

این نقشه سطح نمک را در اقیانوسهای جهان نمایان کرده و می تواند منجر به درک پدیده های زیادی از بارش باران جهانی گرفته تا جریان های اقیانوسی شود. رنگ قرمز و زرد در این نقشه نمایانگر سطوح بالای نمک و رنگ آبی و بنفش نشان دهنده سطوح پایین نمک در آب اقیانوسها است.

اطلاعات به دست آمده از این نقشه می تواند آگاهی بیشتری درباره الگوهای آب و هوایی از قبیل جریان آب در سیاره زمین تحت تاثیر جریانهای اقیانوسی را در اختیار دانشمندان قرار دهد. اطلاعات این نقشه توسط ماهواره "آکواریوس" ناسا که در ماه ژوئن سال جاری به فضا پرتاب شده به دست آمده است و دانشمندان انتظار دارند این ماهواره در ماه های آینده اطلاعات بیشتری از وضعیت اقیانوسها در اختیار آنها قرار دهد.

به گفته ناسا این ماهواره از سه گیرنده رادیویی بسیار حساس برخوردار است که می تواند امواج مایکروویو را از سطح آب اقیانوسها دریافت کند. این امواج متناسب با میزان رسانا بودن آب اقیانوسها متفاوت هستند که رسانا بودن آب اقیانوسها نیز با میزان شوری آب در ارتباط مستقیم قرار دارد.

ناسا اکنون با کمک آکواریوس می تواند به صورت ماهانه و با دقتی بالاتر نسبت به گذشته از سطح اقیانوسها و میزان شوری آنها نقشه هایی را تهیه کند. میزان شوری آب اقیانوسها بر اساس میزان گرم نمک در هر کیلوگرم از آب دریا سنجیده می شود.

بر اساس گزارش ان بی سی، این ماهواره در حال حاضر محدوده ای برابر 32 تا 37 بخش از هزار بخش را مورد مطالعه قرار می دهد اما ناسا امیدوار است در آینده بتواند دقت بررسی ماهواره را تا حدی بالا ببرد که بتواند تغییر یک میلیمتر نمک را در 6 لیتر از آب اقیانوس ردیابی کند.