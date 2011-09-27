حاملان سلاح های غیرمجاز ریگان با برخورد قاطع قانون روبرو می شوند

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به از برخورد قاطع قانون با حاملان سلاح های غیر مجاز در ریگان اظهار داشت: دادگاه عمومی شهرستان ریگان چهار سال است که راه اندازی شده و برخوردهای قانونی خوبی در زمینه مقابله با دارندگان حمل سلاح در ریگان انجام داده است.

کریمی گفت: طبق قانون افرادی که حمل ونگهداری سلاح غیر مجاز داشته باشند سه تا 10سال مجازات حبس دارند و یکی از مواردی که قانونگذار سختگیری کرده همین امر است.

وی بیان داشت: افرادی که داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند نهایت تخفیف ورافت اسلامی در حق آنها اعمال شد و این امر باعث شد که برخی از افراد سلاح خود را تحویل دهند.

این مقام قضایی ادامه داد: اگر افراد سلاح خود را داوطلبانه تحویل دهند نهایت تخفیف برای آنها در نظر گرفته می شود و این امر باعث استقرار امنیت در ریگان خواهد شد.

وی بیان داشت: افراد حق استفاده و یا حمل سلاح را در عروسی ها ندارند و کسانی که با سلاح مجاز در عروسی ها استفاده کنند باعث اخلال در امنیت و سلب آسایش دیگران می شود و مجوز آنها باطل می شود.

رئیس دادگاه عمومی ریگان یادآور شد: کسانی که سلاح غیر مجاز خود را تحویل مقامات قضایی و انتظامی ندهند در حق این افراد هیچ گونه تخفیف مجازات صورت نخواهد گرفت.