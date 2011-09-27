عرضه داوری گیاهی برای درمان سوختگیها توسط محققان کشور

سیامک محمدی از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به عارضه های سوختگی بر روی پوست، گفت: این نوع عارضه های پوستی تا مدتها بر روی پوست افراد باقی می ماند از این رو پروژه های تحقیقاتی زیادی در زمینه ارائه راه حلی برای از بین بردن این عارضه انجام شده است.



وی با اشاره به جزئیات پروژه اجرا شده در این زمینه خاطر نشان کرد: در این پروژه با استفاده از گیاه دارویی "هواچوبه" موفق به تولید دارویی برای ترمیم سوختگی ها شدیم.



محمدی با اشاره به عملکرد این دارو خاطرنشان کرد: این دارو قادر است ضمن ترمیم زخمهای سوختگی از ایجاد گوشت اضافه در اطراف زخم جلوگیری می کند.