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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

انتشار "آیات ربنا رمز اجابت دعا"

انتشار "آیات ربنا رمز اجابت دعا"

کتاب "آیات ربنا رمز اجابت دعا " نوشته سید محمد رضا علوی از سوی انتشارات وفاجو قم منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در بیان مفاهیم آیاتی است که کلمه "ربنا" در آنها ذکر شده است.
 
نویسنده در دو بخش آیات ربنا را مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول به بیان معرفت ربنا پرداخته و معنا و فضیلت ربنا را برشمرده است، سپس نقش فاعلی، مفعولی، مبتدا و خبر، مجرور و منادی شدن ربنا را یادآور شده است، پس از آن ربنای شِکوه گران، دنیا پرستان ،کافران، ابلیس، مورد بحث قرار گرفته است.
 
در بخش دوم به بیان ربنای منادای مستجاب می پردازد. نخست ربنای ابراهیم برای اهل مکه و نیز پس از بنای کعبه را توضیح می دهد، پس از آن ربنای حجاج پس از انجام مناسک حج را آورده است.

در ادامه به بیان ربنای افراد و گروه های مختلف همچون طالوتیان، مؤمنان، راسخین در علم، متقین، حواریون، حنه زن عمران و آدم و حوا(ع) پرداخته است و در ذیل هر کدام نکات عبرت آموز آن ربنا را ذکر کرده است. 
   
 

 
  
 
 
 
کد مطلب 1417800

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