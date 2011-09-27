ترکیب تیم تیراندازی ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران برای حضور در چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح های بادی آسیا با ترکیب 32 ورزشکار راهی کویت خواهد شد. این تیم با ترکیب 15 تیرانداز در بخش تفنگ و 16 تیرانداز در بخش تپانچه به این دیدارها اعزام می شود.

مردان:

صابرپرستی، حسین باقری، ساسان شهسواری، امین حیدریف مهدی جعفری ، معین معدنچی، محمدرضا ثامن، احسان قبادی ها، محمدرضا محمودی، ابراهیم برخورداری، محمد احمدی، عباس روزبهانی، سپهرصفاری، سامان توکلی.

زنان :

مریم سلطانی، نسیم حسن پور، راضیه برخورداری، فاطمه حسینی، الهه احمدی، نرجس امام قلی نژاد، نساء پاریاب، مهلقا جام بزرگ، مینا فرزام خواه، مائده السادات امین خواه، فاطمه مظاهری، یاسمن حیدری، مینا احمدی، منیژه زارع، محدثه لطفی.

این تیم به سرمربیگری لازلو، چابا و مربیگری صولت، هاشمی، نجفی و اینانلو در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح های بادی قهرمانی آسیا از 28 مهر تا سوم آبان ماه در کویت برگزار می شود.