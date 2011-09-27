اولین نمایشگاه خودرو استان البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه خودرو استان البرز شامگاه دوشنبه در ضلع جنوبی میدان امام خمینی (ره) کرج فعالیت خود را آغاز کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، معاون استاندار البرز گفت: می توانیم میزبان بسیاری از نمایشگاهها ی معتبر کشور باشیم و این ظرفیت در استان البرز وجود دارد.

امیر یزدی در ادامه، برپایی این نمایشگاه را باتوجه به امکانات موجود، خوب توصیف کرد و برتوانمندیهای استان برای برگزاری نمایشگاههایی با قابلیت رقابت با نمایشگاههای بین المللی تاکید کرد.

وی عنوان کرد: با راه اندازی سایت دائمی نمایشگاههای البرز، می توانیم میزبان بسیاری از نمایشگاههای معتبر کشور باشیم که این امر بسیار مطلوب است.

معاون استاندار البرز گفت: این امر کمک می کنیم تا بتوانیم ظرفیتهای موجود دراستان را به نمایش بگذاریم.

یزدی افزود: باید توانمندی های استان را در حوزه های گوناگون به اطلاع شهروندان برسانیم تا آنها بیش از پیش درجریان روند توسعه امور قرار گیرند.

این نمایشگاه که تعدادی از شرکتهای خودروسازی در آن حضور دارند، دستگاه های ذیربط از جمله بازرگانی استان البرز همکاری کرده اند ضمن اینکه نمایشگاه خودرو برای اولین بار است که در استان البرز برپا می شود.