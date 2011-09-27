پنجم مهرماه نقطه عطفی در تاریخ ارتش جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم تقدیر از خانواده شهدا و پیشکسوتان عملیات ثامن الائمه خراسان در دوران دفاع مقدس که در مرکز آموزشی جوادالائمه نزاجا برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: باید از فداکاری های خانواده های شهدا، ایثارگران و آزادگان تشکر کنم چرا که امروز پایداری و استقامت ایران از فداکاری خانواده شهدا نشات گرفته و این پایداری باعث شده است که ما پرچم پیروزی را بلند کنیم و از هفته دفاع مقدس به خوبی یاد کنیم.

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: همان طور که اشاره کردم ایران اسلامی امروز مدیون شهداست البته نباید شهدا را جدا از خود بدانیم چرا که آنها در کنار ما زندگی می کردند به طوری که خیلی از این شهدا فرماندهان ما در دفاع مقدس بودند ولی متاسفانه امروز دیگر در کنار ما نیستند.

وی افزود: باید با جدیت راه شهدا را طی کرد چرا که شهدا صراط مستقیم را یافتند.

جانشین نیروی زمینی ارتش در ادامه سخنانش صراط مستقیم را تبعیت از ولایت فقیه دانست و افزود: شهدا در راه صراط مستقیم که همان تبعیت از ولی فقیه بود حرکت کرده اند. از این رو بر ما واجب است که راه شهدا را ادامه دهیم.

حیدری با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی نیز افزود: بهترین راه برای شکرگزاری تبعیت و اطاعت از ولی فقیه است.

وی در ادامه سخنانش پنجم مهرماه را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان با تمام قوا وارد عرصه شده بودند تا ایران را اشغال کنند اما سربازان امام خمینی (ره) به تبعیت از فرمان رهبر خود در مقابل هجمه های دشمن ایستادند.

حیدری با بیان اینکه دشمن بنا داشت بخشی از خاک ایران را اشغال کند، افزود: زمانی که امام خمینی (ره) فرمان شکستن حصر آبادان را اعلام کردند ارتش وارد عمل شد و فرمان مقتدا و ولی خود را اجرا کرد.

جانشین نیروی زمینی ارتش همچنین از خانواده شهدا و پیشکسوتان عملیات ثامن الائمه در دوران دفاع مقدس تشکر کرد و افزود: بنده در آن عملیات نبودم اما رزمندگان نقش تاثیرگذاری را در عملیات ثامن الائمه ایفا کردند که یکی از آن عزیزان هم اکنون در کنار ما است.

وی افزود: حقیقتا امیر منوچهر کهتری نقش تاثیرگذاری را در عملیات ثامن الائمه ایفا کردند از این رو نام او را باید به خوبی یاد کرد.

بنا بر این گزارش قبل از سخنان امیر کیومرث حیدری عملیات مشق رزمی و ورزش رزمی توسط تیپ 65 نیروی زمینی ارتش اجرا شد.