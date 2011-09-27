روزنامه الوطن صعود السد به نیمه نهایی را قطعی دانست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روزنامه الوطن قطر که صبح امروز سه شنبه منتشر شد، در ویژه نامه ورزشی‌اش به دیدار تیم‌‍های فوتبال السد قطر و سپاهان اصفهان در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرده و صعود این تیم قطری به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها را قطعی دانست.

در صفحه نخست این ویژه نامه عکس تمرین تیم السد چاپ شده که در این عکس فوساتی سرمربی این تیم در حال نگاه کردن به دوربین است و که روی این عکس بصورت درشت نوشته شده است:" السد قطر 3 - سپاهان ایران صفر"

در مطلب اصلی این ویژه نامه ورزشی، "عادل النجار" گزارش در خصوص دیدار دو تیم السد قطر و سپاهان ایران نوشته است که تیتر اصلی آن " السد به نیمه نهایی صعود کرد"، است.

در این مطلب به رای کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص پیروزی 3 بر صفر تیم السد قطر در بازی رفت به دلیل استفاده از بازیکن دو اخطاره اشاره شده است و نویسنده با تکیه بر برتری السد قطر در بازی رفت، صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی را قطعی دانسته است.

تیم فوتبال سپاهان ایران چهارشنبه شب در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاهای آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه به مصاف تیم السد قطر می رود.