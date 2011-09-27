کشت برنج به روش نوین در سه هکتار از اراضی کشاورزی خوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسین زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این روش نشاهای برنج به جای زمینهای آبی گل آلود در زمین های آبی زلال کشت می شود، افزود: در این روش از عنصر پتاسیم هم در سطح زیر کشت این محصول استفاده شده که در مقایسه با سطح زیر کشت بدون استفاده از پتاسیم نتایج خوبی از لحاظ افزایش تولید برنج بدست می آید.

وی با بیان اینکه برنج کاران منطقه از هر هکتار شالیزار چهار تن برنج و شش تن شلتوک برداشت کرده که با این روش تولید برنج در هر هکتار حدود 15 درصد افزایش می یابد، اظهار داشت: منطقه مراکان خوی تنها محل کشت برنج گرد و محلی در آذربایجان غربی بوده که امسال سه هکتار از اراضی منطقه زیر کشت این محصول رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی خوی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این شهرستان به دلیل منابع طبیعی غنی یکی از قطبهای اصلی تولید عسل طبیعی در کشور است، بیان داشت: 40 درصد عسل آذربایجان غربی و 18 درصد عسل کشور در این شهرستان تولید می شود.

حسین زاده ا بیان اینکه امسال بیش از هشت هزار و 500 تن عسل در این شهرستان تولید شده و خوی، رتبه نخست تولید عسل را در کشور به خود اختصاص داد، بیان داشت: این میزان تولید عسل در مقایسه با سال قبل 10 درصد افزایش یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرستان خوی به سبب داشتن شرایط مساعد آب و هوایی و 28 هزار هکتار مزارع آفتابگردان و کدو زمینه خوبی برای تولید عسل دارد، گفت: این شهرستان با 296 هزار کندوی زنبور عسل، 18 درصد مجموع محصول عسل کشور را تولید کرده و عسل این شهر از کیفیت و خلوص بالایی برخوردار است.

حسین زاده در ادامه با بیان اینکه عسل موجود در هر کندوی مدرن این شهرستان حدود 23 کیلوگرم بوده که این میزان 3.5 برابر میانگین کشوری است، ادامه داد: بزرگترین شرکت تعاونی زنبورداران کشور با بیش از سه هزار عضو در این شهرستان مشغول فعالیت بوده و این پدیده به عنوان مجموعه ای برای اشتغالزایی در خوی مورد توجه مسئولان قرار دارد.