آمادگی مجلس برای تصویب بسته حمایت از فرش دستباف

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه فرش دستباف گفت: فرش عامل فرهنگ و تفکر ایران اسلامی است و این صنعت این توانایی را دارد که درآمدزایی و اشتغالزایی بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بعد خارجی فرش دستباف نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که فرش دستباف ایرانی یک کار بدیع و جلوه کننده فرهنگ ایرانی در دنیا است.

وی تصریح کرد: با این دید، مشکلات فرش دستباف در کشور را باید حل کرد، این در حالی است که مجلس در چندین گام موثر تلاش کرد عبور از مشکلات این هنر صنعت اصیل ایرانی داشته و بیمه بافندگان را به عنوان یک گام مهم مصوب کرده است.

لاریجانی افزود: در حال حاضر قانون پنجم توسعه نیز به کمک فرش دستباف آمده ولی اگر به عنوان مکمل تجار و تولیدکنندگان فرش دستباف خواستار تدوین استراتژی 10 ساله برای صنعت فرش کشور هستند باید پیشنهادات و مباحث مورد نظر خود را به صورت مشخص بیان کند.

وی از تجار، تولیدکنندگان و مرکز ملی فرش ایران درخواست کرد تا بسته پیشنهادی خود برای حمایت از فرش دستباف را به مجلس ارایه دهد. وی وعده داد که این بسته حمایتی با تعامل همه جانبه مجلس مصوب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر تغییر در نرخ ارز برای حمایت از فرش دستباف گفت: تغییر در نرخ ارز یک موضوع چند بعدی است که تنها نمی‌توان مسایل صادراتی و یا وارداتی را به تنهایی در آن لحاظ کرد.

لاریجانی همچنین از پیشنهاد انجمن علمی فرش ایران مبنی بر ارتقاء سطح آموزشی بافندگان و تجار فرش ایرانی گفت: مجلس در خصوص توسعه آموزش قالیبافان و تجار فرش نهایت همکاری را خواهد داشت.

همچنین در ادامه تعدادی از تجار و تولیدکنندگان فرش دستباف مسایل و مشکلات پیش روی خود را با رئیس قوه مقننه در میان گذاشتند.

عراقچی یکی از صادرکنندگان فرش دستباف گفت: توجه به تحریم فرش دستباف ایرانی از سوی آمریکا و رکود اقتصادی کشورهای اروپایی باید برای صادرات فرش دستباف در بازارهای جدید فکری کرد که البته در این میان باید مشکل حمایت‌های دولتی و عدم هماهنگی تورم و نرخ ارز را حل کرد.

وی افزود: فرش نباید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و اعتقاد ما بر این است که باید حمایت‌های همه جانبه و ثبات مدیریت و تصمیم گیری را در این میان لحاظ کرد.

همچنین در ادامه هوشنگ فاخر عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف افزود: فرش باید سازمانی مستقل داشته باشد تا بتواند حمایت‌های همه جانبه از سیاست‌های واحد و مناسبی را برای حمایت از بافندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فرش دستباف داشته باشد.

وی همچنین به موضوع ضرورت افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات فرش دستباف تاکید کرد.

در ادامه اربابیان یکی دیگر از صادرکنندگان فرش دستباف با انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما در هزینه‌های درخواستی برای تبلیغات فرش دستباف گفت:‌ایران را به نام فرش دستباف می‌شناسند و ضروری است صدا و سیما حمایت‌های لازم را داشته باشد.

همچنین میرزازاده عضو اتحادیه فرش دستباف در ژاپن نیز خواستار حل مشکل تثبیت نرخ ارز شد و گفت: فرش به دلیل اشتغالزایی بالا باید مورد حمایت همه جانبه دولت واقع شود چرا که با سرمایه اندک تعداد زیادی از افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

همچنین در ادامه رضا الله دار کارشناس فرش نیز خواستار تبلیغات موثر در زمینه فرش دستباف شد و بیان کرد: تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان مشکل‌زا است

همچنین عظیم زاده یکی دیگر از صادرکنندگان فرش دستباف نیز با تاکید بر اینکه ارزش فرش دستباف در گمرکات بسیار کمتر از میزان واقعی اظهار می‌شود، افزود:‌ باید برای فرش دستباف استراتژی 10 ساله تدوین کرد.

همچنین بسطام خواستار آموزش قالیبافان و حمایت مجلس از ارتقاء سطح آموزش بافندگان فرش دستباف شد.

در ادامه پورعسگر رئیس اتحادیه تولید و فروش دستباف قم نیز خواستار ارایه تسهیلات مدت دار با نرخ سود کمتر به بافندگان فرش شد.

همچنین کسایی فر رئیس اتحادیه فرش دستباف تهران خواستار حل مشکل مالیاتی تولیدکنندگان فرش دستباف شد و پیشنهاد داد اتاق فکر فرش دستباف تشکیل شود

و در پایان بهاروند مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف روستایی نیز با انتقاد از عدم پرداخت منابع مالی از سوی دولت برای بیمه قالیبافان گفت: ایجاد خانه فرش در هامبورگ قرا راست مورد حمایت وزارت بازرگانی سابق قرار گیرد اما سازمان توسعه تجارت منابع لازم را پرداخت نکرد.