اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقات شطرنج سریع با حضور 20 شطرنج باز در هفت دوره به روش سوئیسی در خانه شطرنج همدان برگزار شد.

در پایان ای مسابقات محمدحسین دیهیمی از همدان با کسب شش و نیم امتیاز مقام اول را بدست اورد.

حمیدرضا صداقت خواه از همدان نیز با کسب پنج و نیم امتیاز مقام دوم و روح اله رستمی از همدان با کسب پنج امتیاز مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.

دونده همدانی مدال نقره مسابقات غرب آسیا را کسب کرد

دونده ملی پوش همدانی مدال نقره مسابقات دو ومیدانی جوانان غرب آسیا را کسب کرد.

شاهین یزدان دونده ملی پوش همدانی در رقابت های دو هزار متر با مانع نوجوانان غرب آسیا با زمان شش دقیقه و 29 ثانیه و 26 صدم ثانیه مدال نقره را بدست آورد.

در این ماده نماینده عربستان با شش دقیقه و 26 ثانیه و 47 صدم ثانیه مقام اول را از آن خود کرد و نماینده کویت نیز با هفت دقیقه و پنج ثانیه و 75 صدم ثانیه سوم شد.

اولین دوره مسابقات دو و میدانی غرب آسیا در بیروت لبنان با حضور 13 کشور برگزار شد.

یزدان سال گذشته در مسابقات قهرمانی دانش آموزی آسیا در مغولستان قهرمان شده بود.

شمشیر باز ارمنستانی آموزش شمشیربازان همدانی را بر عهده دارد

آرمن ناواساردیان مربی با سابقه و حرفه ای ارمنستانی برای افزایش و بهبود کیفی تمرینات ورزشی شمشیربازان همدانی و اعضا تیم ملی در همدان به سر می برد.

در حال حاضر سامان آزادیان و علیرضا سلیمانی دو شمشیرباز همدانی در اسلحه های اپه و فلوره برای سومین بار به اردوی آمادگی تیم ملی شمشیر بازی اعزام شدند.

این اردوی تا 15 مهرماه در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می شود.

پایگاه نوژه قهرمان ورزشهای الکترونیکی همدان شد

مسابقات ورزشهای الکترونیکی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

تیم پایگاه نوژه در این مسابقات به قهرمانی رسید و تیم های همدان الف و شهرک شهید مدنی همدان هم به ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات با حضور پنج تیم از همدان، دو تیم از اسدآباد و تیم های رزن، پایگاه شهید نوژه و استان کردستان برگزار شد.

این رقابتها در یک رشته تیمی 5 به 5 و با حضور 53 بازیکن در مرکز ورزشهای الکترونیکی استان همدان برگزار شد.

برگزاری مسابقات چند جانبه کبدی در شهرستان کبودرآهنگ

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یکدوره مسابقات چند جانبه کبدی با حضور دو تیم از استانهای زنجان، قم و سه تیم از کبودراهنگ در رده سنی بزرگسالان و نونهالان در سالن بویاغچی برگزار شد

در پایان این مسابقات در رده سنی بزرگسالان، کبودرآهنگ الف مقام اول، قم مقام دوم و کبودرآهنگ ب مقام سوم را بدست آوردند.

در رده سنی نونهالان نیز کبودرآهنگ مقام اول را کسب کرد و زنجان دوم شد.

برگزاری مسابقات تکواندو در تویسرکان

به مناسبت هفته دفاع مقدس یکدوره مسابقه تکواندو در شهرستان تویسرکان برگزارشد.

یکدوره مسابقه تکواندو در رده سنی خردسالان و نونهالان در سالن شهید مومنی تویسرکان برگزار شد که در پایان در رده خردسالان محمد حسین درویشی، سجاد عبدالملکی، محمد جواد ترک، رضا فتاحی، امیر حسین آقاسی، مهدی قلخانباز و امیر محمد بیات حائز رتبه های برتر شدند.

در رده نونهالان نیز حمیدرضا سوری، محمد طالبی، امیر رضا سوری، امید سوری و علی سوری نفرات برتر شدند.