غرب پژاک را درفهرست تروریست ها قرار دهد / تبادل نظر پیرامون مسئله هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در دیدار با گیدو وستروله از آلمان و کشورهای غربی خواست اجازه فعالیت به این گروهک تروریستی را ندهند.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از گفت وگوی خود با همتای آلمانی اش به روابط تهران – برلین و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت : غرب باید بجای سیاست تقابلی، سیاست تعاملی را در پیش گیرد تا مناسبات و همکاریها در مسیر صحیح هدایت شود.

وزیر امور خارجه آلمان نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تماس‌ها و رایزنیهای مستمر تاکید کرد.

در این ملاقات پیرامون موضوع هسته‌ای تبادل نظر شد و صالحی با تاکید بر مواضع کشورمان و ادامه فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز در چارچوب ان. پی. تی به تحولات اخیر در این موضوع طی ماههای اخیر از جمله سفر و بازدیدهای معاون مدیرکل آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران و طرح پیشنهادی روسیه اشاره کرد.

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت اعتماد سازی میان طرفین، ابراز امیدواری کرد شرایط به وضعیتی منتهی شود که شاهد پیشرفت در مسئله هسته‌ای باشیم.

وی افزود: همه باید بمنظور همکاریها، گفتگو و انعطاف از تمامی توان و ظرفیت خود استفاده نمایند.

