به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طرفه افزود: با توجه به خشکسالیهای شدید سه سال گذشته و کاهش 34 درصدی میزان بارندگی و میزان ورودی آب به سد زاینده رود در سال جاری، اهداف تأمین آب در بخشهای شرب، صنعت، باغات و حفظ ذخیره جهت تخصیص آب کشت پاییزه بر اساس برنامه تصویبی در حوضه زاینده رود مدیریت شد.

وی در ادامه اظهار داشت: کل میزان ورودی آب به سد زاینده رود در سال آبی 90-89 حدود 900 میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد و در مقایسه با میانگین درازمدت نزدیک به 37 کاهش داشته اما با این وجود تأمین آب 40 شهر و 200 روستای استان اصفهان به صورت کامل انجام شد و آبرسانی به شهرستانهای کاشان، شهرهای استان یزد، صنایع بزرگ و استراتژیک و باغات غرب اصفهان با مقداری کاهش طبق برنامه مدیریت شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان ادامه داد: در هر صورت با در نظر گرفتن حقوق کشاورزان، ذخیره سد زاینده رود جهت شروع کشت غله پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نیز حفظ گردیده است.

به گزارش مهر، میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود(چلگرد) در سال آبی 90-89 معادل 981 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد و در مقایسهبا میانگین درازمدت 32 درصد کاهش داشته و ذخیره سد زاینده رود با 48 درصد کاهش نسبت به میانگین دراز مدت، در پایان سال آبی 90-89 معادل 444 میلیون مترمکعب است.