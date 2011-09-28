هدف دشمن در جنگ نرم به انحراف کشیدن اندیشه جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله غزنوی سه شنبه شب در گردهمایی سیاسی با موضوع جنگ نرم اظهارداشت: دشمن در جنگ نرم با ایجاد شبهه سعی در برهم زدن نظم جامعه وتسخیر اندیشه ها دارد .

وی جنگهای دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را به سه دسته جنگ سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم کرد و افزود: در هشت سال دفاع مقدس دشمن جنگ سخت را علیه ما راه انداخت و از تحریمهای اقتصادی می توان به عنوان جنگ نیمه سخت نام برد و اکنون نیز دشمن عزم خود را برای جنگ نرم به کار گرفته است .