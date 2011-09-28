هدف دشمن در جنگ نرم به انحراف کشیدن اندیشه جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله غزنوی سه شنبه شب در گردهمایی سیاسی با موضوع جنگ نرم اظهارداشت: دشمن در جنگ نرم با ایجاد شبهه سعی در برهم زدن نظم جامعه وتسخیر اندیشه ها دارد.
وی جنگهای دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را به سه دسته جنگ سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم کرد و افزود: در هشت سال دفاع مقدس دشمن جنگ سخت را علیه ما راه انداخت و از تحریمهای اقتصادی می توان به عنوان جنگ نیمه سخت نام برد و اکنون نیز دشمن عزم خود را برای جنگ نرم به کار گرفته است.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را حرکت حول محور ولایت فقیه دانست و اضافه کرد: دشمن اعتقادات ما را نشانه گرفته و سعی دارد دستاوردهایمان را مخدوش کند اما بصیرت مردم ما اجازه نمی دهد دشمن به اهداف خود برسد.
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