هنرمندان صنایع دستی یزد در نمایشگاه قزوین شرکت می کنند

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه که از یازدهم تا شانزدهم آبان ماه سالجاری برگزار می شود، افراد معرفی شده در پنج رشته منسوجات دستی، کاشی سازی هفت رنگ، سرامیک مشبک، دارایی بافی و خطاطی روی سنگ حضور خواهند داشت.
وی افزود: صنایع دستی از جمله هنر مردمان سختکوش این دیار است و آنها با دستان توانمند خود هنرهای زیبایی خلق می کنند.
بهشتی نژاد عنوان کرد: استان یزد در سطح کشور و حتی دنیا زبانزد خاص و عام است و آنها این صنایع را برای سوغات با خود به همراه می برند.
وی بیان داشت: ترمه بافی، قالی بافی، گلیم بافی، زیلوبافی، سفالگری و ... از جمله صنایع دستی مطرح استان یزد است.
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