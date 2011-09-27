هنرمندان صنایع دستی یزد در نمایشگاه قزوین شرکت می کنند

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه که از یازدهم تا شانزدهم آبان ماه سالجاری برگزار می ‌شود، افراد معرفی شده در پنج رشته منسوجات دستی، کاشی سازی هفت رنگ، سرامیک مشبک، دارایی بافی و خطاطی روی سنگ حضور خواهند داشت.

وی افزود: صنایع دستی از جمله هنر مردمان سختکوش این دیار است و آنها با دستان توانمند خود هنرهای زیبایی خلق می ‌کنند.

بهشتی نژاد عنوان کرد: استان یزد در سطح کشور و حتی دنیا زبانزد خاص و عام است و آنها این صنایع را برای سوغات با خود به همراه می ‌برند.

وی بیان داشت: ترمه بافی، قالی بافی، گلیم بافی، زیلوبافی، سفالگری و ... از جمله صنایع دستی مطرح استان یزد است.