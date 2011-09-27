بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های جاده چالوس

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دکتر افندی زاده طی بازدیدی پنج ساعته در جریان پیشرفت پروژه های راهسازی و عمرانی محور کرج - چالوس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بازدید به اقدامات اداه کل راه و ترابری البرز در خصوص اجرای پروژه های مربوطه اشاره و توضیحات لازم ارائه شد.

این مسئول عنوان کرد: اقدامات اداره کل راه البرز در خصوص ایمن سازی محورهای این استان به خصوص نقاط حادثه خیز در محور چالوس و مراحل ساخت راهدارخانه گچسر از مواردی بود که طی بازدید یادشده در خصوص آن توضیحاتی ارائه شد.

رضوی گفت: در این بازدید به اصلاحات انجام شده در پایگاه ری زمین و ادامه پروژه اصلاح نقاط حادثه خیز در این محور نیز اشاره و توضیحات ارائه شد.

وی یادآور شد: کمبود اعتبارات و منابع مالی کافی از جمله مهمترین مشکلات موجود در راستای تحقق اهداف این اداره کل است و لازم است منابع منابع مالی کافی در اختیار داشته باشیم.