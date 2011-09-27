جریان انحرافی بر اقتصاد کشور چنبره زده است/ دولت از جریان انحرافی جداست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه دوشنبه در نشست سیاسی بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم با اشاره به جریان اختلاس بانکی اخیر اظهار داشت: بنده این موضوع را در یک سال قبل مطرح کرده بودم که البته این تنها یک مورد از فعالیت‌های جریان انحرافی است.



وی با بیان اینکه امروز وقتی مسئولین برای پاسخگویی نسبت به چگونگی فعالیت این جریان اقتصادی به مجلس می‌آیند، می‌گویند کسی پشت این قضیه حضور دارد افزود: این جریان از سوی شرکت امیر منصور آریا که سه سال گذشته فوت شده و توسط فردی به نام خسروی اداره می‌شود که از فرصت بنگاه‌های زود بازده و همچنین از فضای اصل 44 خوب استفاده کردند و از این طریق چندین هزار میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کردند.



ما جاده صاف کن قوه قضائیه در برخورد با مفاسدیم



زاکانی با بیان اینکه جریان انحرافی امروز برای همه عرصه‌ها از جمله اقتصادی، فرهنگی سیاست و در کل برای جمهوری اسلامی برنامه دارد اظهار داشت: مبارزه و مطالبه با فساد از وظایف ما است و ما وظیفه داریم هر کجا خرابی مشاهده شد آن را به مسئولین انتقال دهیم و در واقع ما جاده صاف کن قوه قضائیه در برخورد با مفاسدیم.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر جریانی از فضای انقلابی کشور سوء استفاده کند، ثروت و همه چیز کشور را در چنبره قدرت خویش ببرد آیا این امر قابل چشم پوشی است و یا باید با آن برخورد شود.



دولت از جریان انحرافی جداست



وی گفت: دولت از جریان انحرافی جدا است و نسبت دادن این جریان به دولت ظلم بزرگی است اما برخی‌ها می‌خواهند به این بهانه دولت را هدف حمله قرار دهند چرا که این افراد اصولا با جریان اصولگرایی دولت مخالف‌ هستند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی به شدت بر اقتصاد کشور چنبره زده است و در حال سوء استفاده از اصل 44 می باشد افزود: جریان انحرافی در انتخابات مجلس برنامه ریزی کرده است تا 150 تا 200 کرسی مجلس را تصاحب کند و آن وقت به صورت علنی در برابر نظام بایستد.



زاکانی اظهار داشت: انتظار برخورد رئیس جمهور با جریان انحرافی بعید است و نباید امیدی به این برخورد داشته باشیم.



شعار عدالت برای منحرفین کافی نمی‌رسد، دنبال شعار آزادی‌اند



وی به اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور اشاره کرد و افزود: منحرفین معتقدند که شعار عدالت دیگر نمی‌تواند طیف گسترده‌ای از جامعه را در بر بگیرد و این شعار دیگر کارساز نیست و معتقدند باید در زمینه آزادی شعار دهند و بگویند ایرانی بودن مقدم بر اسلامیت است که در این راستا امیدی به اجرای طرح عفاف و حجاب در این دولت وجود ندارد.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در مورد مواضع آقای قالیباف اظهار داشت: قالیباف یک اصولگرای متفاوت است و زیر مجموعه ایشان طیف گسترده‌ای از بچه‌های حزب الهی گرفته تا چپ وجود دارند و ایشان معتقد است که دارای نگاه بازی است و محل اشکال ما به ایشان نیز همین مورد است.



زاکانی در واکنش به انتصاب چهره‌های سیاسی در مدیریت دو باشگاه پیروزی و استقلال اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما همه افراد همه کاری بلد هستند و از این بابت کشور هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است.

