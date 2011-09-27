  1. استانها
  2. ایلام
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

256 صنعتگر صنایع‌دستی ایلام به صندوق مهر رضا (ع) معرفی شدند

256 صنعتگر صنایع‌دستی ایلام به صندوق مهر رضا (ع) معرفی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون صنایع‌دستی ایلام از معرفی طرح‌های 256 صنعتگر این استان به صندوق مهر امام رضا (ع) با هدف بهره‌مندی از تسهیلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری ضمن اعلام این خبر گفت: این صنعتگران پیرو استفاده از تسهیلاتی که سال گذشته به بخش صنایع‌‌دستی اختصاص داده شده بود، در نوبت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: 256 صنعتگر صنایع‌دستی ایلام از ابتدای سال جاری به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی شده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی این استان تصریح کرد: بخش اعظم صنعتگران معرفی شده در شهرستان ایلام فعالیت دارند.

بختیاری افزود: 135 صنعتگر از استان ایلام معرفی شده‌اند که در حدود 125 نفر از آن‌ها در رشته گلیم و بقیه در رشته‌های ساقه‌نگاری گندم، قلمزنی، معرق چوب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، تذهیب و طراحی سنتی فعالیت می‌کنند.

این مسئول با بیان اینکه در مجموع 27 نفر از شهرستانهای آبدانان و دره شهر متقاضی استفاده از تسهیلات بوده‌اند، گفت: رشته فعالیت این هنرمندان نیز گلیم، ساقه‌نگاری گندم، حصیربافی،‌ معرق، جاجیم‌بافی، تذهیب و نقاشی روی چرم است.

معاون صنایع‌دستی ایلام اضافه کرد: همچنین 30 صنعتگر از شهرستان دهلران و چهار هنرمند نیز از شهرستان‌های چرداول و شیروان در نوبت بهره‌مندی از تسهیلات قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرستان‌های ملک شاهی و مهران نیز هرکدام به ترتیب 7 و 11 صنعتگر را معرفی کرده‌اند.

بختیاری با تأکید بر اینکه از شهرستان ایوان هم 40 صنعتگر در نوبت قرار دارند، یادآور شد: این صنعتگران نیز در رشته‌های احرامی‌بافی، معرق، سفال، جاجیم‌بافی، سنگ تراشی، نمدمالی و گلیم‌بافی مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: تسهیلات پیش‌بینی شده برای این صنعتگران یک میلیارد و 185 میلیون تومان است که هنوز به دست هنرمندان ایلامی نرسیده است.

کد مطلب 1417854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها