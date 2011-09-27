به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری ضمن اعلام این خبر گفت: این صنعتگران پیرو استفاده از تسهیلاتی که سال گذشته به بخش صنایعدستی اختصاص داده شده بود، در نوبت قرار گرفتند.
وی ادامه داد: 256 صنعتگر صنایعدستی ایلام از ابتدای سال جاری به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی شدهاند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی این استان تصریح کرد: بخش اعظم صنعتگران معرفی شده در شهرستان ایلام فعالیت دارند.
بختیاری افزود: 135 صنعتگر از استان ایلام معرفی شدهاند که در حدود 125 نفر از آنها در رشته گلیم و بقیه در رشتههای ساقهنگاری گندم، قلمزنی، معرق چوب، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، تذهیب و طراحی سنتی فعالیت میکنند.
این مسئول با بیان اینکه در مجموع 27 نفر از شهرستانهای آبدانان و دره شهر متقاضی استفاده از تسهیلات بودهاند، گفت: رشته فعالیت این هنرمندان نیز گلیم، ساقهنگاری گندم، حصیربافی، معرق، جاجیمبافی، تذهیب و نقاشی روی چرم است.
معاون صنایعدستی ایلام اضافه کرد: همچنین 30 صنعتگر از شهرستان دهلران و چهار هنرمند نیز از شهرستانهای چرداول و شیروان در نوبت بهرهمندی از تسهیلات قرار گرفتهاند.
وی در ادامه اظهار داشت: شهرستانهای ملک شاهی و مهران نیز هرکدام به ترتیب 7 و 11 صنعتگر را معرفی کردهاند.
بختیاری با تأکید بر اینکه از شهرستان ایوان هم 40 صنعتگر در نوبت قرار دارند، یادآور شد: این صنعتگران نیز در رشتههای احرامیبافی، معرق، سفال، جاجیمبافی، سنگ تراشی، نمدمالی و گلیمبافی مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت: تسهیلات پیشبینی شده برای این صنعتگران یک میلیارد و 185 میلیون تومان است که هنوز به دست هنرمندان ایلامی نرسیده است.
