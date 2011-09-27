  1. استانها
  2. البرز
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

معاون جدید فرهنگی، مطبوعاتی ارشاد البرز بدون حضور رسانه ها معارفه شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه استان معارفه شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی قادر آشنا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز علاءالدین سیفی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، مطبوعاتی و مهدی عسگری به سمت مشاور عالی مدیر کل و مسئول تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش عالی دانشگاه( علمی و کاربردی)، منصوب شدند.

عملکرد موفق مهدی عسگری در پستهای مختلف؛ مدیر سابق ارشاد کرج و معاون فرهنگی و مطبوعاتی مدیر کل و همچنین علاءالدین سیفی به عنوان معاون مدیرکل جدید که امسال در جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه استان معرفی شد این انتظار را از مجموعه اداره کل به وجود می آورد که مراسمی در خور شان عملکرد این مدیران انجام می داد تا انگیزه خدمتگزاری صادقانه را در میان مدیران به وجود آورد.

برگزاری مراسم های معارفه بدون مراسم ویژه و تنها در حد یک معارفه داخلی اقدامی است که در سالهای فعالیت ارشاد مسبوق به سابقه بوده است که امید می رود در مراسمی با حضور مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس از سالها تلاش و فعالیت این مدیران در عرصه فرهنگ شهرستان  و استان تقدیرشایسته بعمل آید.

