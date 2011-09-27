نصب علائم ترافیکی در معابر فرون آباد آغاز شد

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور ایمن سازی نقاط پرتردد و خیابانهایی که با حجم بالای ترافیک مواجه هستند، پروژه نصب علائم ترافیکی در فرون آباد آغاز شده است.

وی افزود: عملیات خط‌ کشی عابر پیاده، نصب گل ‌میخ در دو طرف خطوط خیابانها و در مقابل مدارس نیز اجرا شده است.

این مسئول بیان کرد: طرح پروژه اصلاح هندسی معابر اصلی شهر با هدف روان سازی ترافیک در خیابانها و ورودی های منتهی به هسته مرکزی شهر در دست مطالعه است و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی از توافق با فرمانداری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت برای استقرار پلیس راهور در شهر فرون آباد خبر داد و افزود: با استقرار پلیس راهور در این شهر، از بسیاری بی نظمی ها و قانون گریزیها جلوگیری می شود.