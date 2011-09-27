استعفای اعتراض آمیز یک برنده نوبل/ گرمای جهانی یک "فریب" است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "ایوار جیاایوِر" برنده نوبل فیزیک سال 1973 به نشانه اعتراض به این موضوع که درباره تغییرات آب و هوایی توافق کلی علمی وجود دارد و همچنین به دلیل غیر قابل بحث خواندن آسیبهای ناشی از گرمایش جهانی از سمت خود در انجمن فیزیک آمریکا استعفا داد.

انجمن فیزیک آمریکا با داشتن 48 هزار عضو از سیاستی پیروی می کند که در آن عنوان شده است: مدارک غیر قابل مناقشه هستند: گرمای جهانی در حال وقوع است. در حالی که جیاایوِر معتقد است "غیر قابل مناقشه" عبارتی علمی نیست، در علم هیچ چیز غیر قابل مناقشه نیست.

این فیزیکدان نروژی که در آمریکا اقامت دارد می گوید: گرمای جهانی به آئینی جدید تبدیل شده است. وی طی کمپین انتخاباتی سال 2008 از طرفداران و پشتیبانان باراک اوباما به شمار می رفت که به همراه 70 برنده نوبل دیگر کاندیداتوری اوباما را به تایید رساند.

با این همه وی پس از ریاست جمهوری اوباما، سیاستهای او را در قبال گرمای جهانی مورد انتقاد قرار داد و یکی از 100 دانشمندی بود که نامه ای سرگشاده به اوباما نوشته و در آن اظهار داشتند هشدار درباره تغییرات اقلیمی بیش از اندازه اغراق آمیز است.

جیاایوِر توانایی دانشمندان در محاسبه دقیق حرارت کل سیاره زمین در کل یک سال را زیر سوال می برد و معتقد است حتی اگر بتوان درجه حرارت یک سال زمین را با دقت محاسبه کرد، این محاسبات نشان خواهند داد که آب و هوای زمین برای 150 سال گذشته به شکلی حیرت انگیز ثابت بوده است. همچنین به اعتقاد وی در طول این یک و نیم قرن "دوران به اصطلاح گرمای جهانی" سلامت و خوشبختی انسانها بر روی زمین به طور قطع افزایش پیدا کرده است.

انجمن فیزیک آمریکا در شرح سیاستهای خود ادعا می کند: تشعشعات گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای انسانی در حال تغییر دادن اتمسفر زمین به شکلی است که بر روی آب و هوای زمین تاثیر می گذارد. این تشعشعات از مصرف سوختهای فسیلی و تعدادی از فرایندهای صنعتی و کشاورزی تولید می شوند. مدارک موجود غیر قابل مناقشه هستند: گرمای جهانی در حال وقوع است. در صورتی که فعالیتهای کنترل کننده ای انجام نگیرند در سیستمهای اکولوژیکی، فیزیکی ، اجتماعی و امنیتی زمین و همچنین سلامت انسانها آسیبهای جدی به وجود خواهد آمد. ما باید از هم اکنون انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم.

پروفسور جیاایوِر یکی از مشهورترین و معتبرترین مخالفان سرسخت نظریه "ایجاد گرمای جهانی به دست انسان" است که توسط هیات IPCC سازمان ملل و "ال گور" معاون سابق ریاست جمهوری مطرح شده است. با این همه وی تنها دانشمند مشهوری نیست که نظریه گرمای جهانی انسانی را باور ندارد. سال گذشته "هال لوئیس" پروفسور دانشگاه کالیفرنیا نیز این انجمن را ترک کرد و گرمای جهانی را یک "فریب" توصیف کرده و آن را تقلبی ظاهرا علمی نامید.

بر اساس گزارش تلگراف، "تاواندا جانسون" سخنگوی انجمن فیزیک آمریکا اعلام کرد این انجمن از تصمیم پروفسور جیاایوِر ناخشنود است. به گفته وی در شرح سیاستهای این انجمن آنچه غیر قابل مناقشه خوانده می شود شواهد موجود از گرمایش جهانی است نه انسانی بودن دلیل ایجاد این گرمایش. همچنین ادعای تغییر یافتن اتمسفر زمین در اثر فعالیتهای انسانی بر اساس اصول فیزیک مولکولی و ترمودینامیک بررسی شده است.