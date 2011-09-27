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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

نشست نمایندگان مراکز علمی کشورمان با سرکنسول ایران در استانبول

نشست نمایندگان مراکز علمی کشورمان با سرکنسول ایران در استانبول

در دیدار جمعی از مسئولان و نمایندگان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشورمان که به منظور شرکت در نمایشگاه ایران اکسپو 2011 استانبول به ترکیه سفر کرده‌اند با محمود حیدری، سرکنسول کشورمان در استانبول، زمینه ها و ظرفیتهای همکاریهای دانشگاهی و علمی دو کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این نشست سرکنسول کشورمان ضمن خوشامدگویی ، شرکت مراکز دانشگاهی کشورمان در نمایشگاه ایران اکسپو 2011 را تجربه ای جدید توصیف کرد که ضروری است توسط نهادهای تصمیم گیر ذیربط مورد ارزیابی جامع قرار گرفته و با رفع کاستیها در اقدامات روبه تکامل آتی مورد بهره برداری قرار گیرد .

وی همچنین بر آمادگی سرکنسولگری کشورمان در استانبول برای معرفی ظرفیتهای علمی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاری بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و ترکیه تأکید و اظهار امیدواری کرد به موازات رشد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، شاهد بسط و رشد مناسبات علمی و دانشگاهی باشیم.

در این دیدار همچنین مسئولان و نمایندگان مراکز دانشگاهی کشورمان ضمن ارائه ارزیابی خود از بخش دانشگاهی نمایشگاه ایران اکسپو 2011 استانبول پیشنهادات و راهکارهایی را در زمینه تقویت همکاریها و تبادلات علمی بین داشگاهها و مراکز علمی دو کشور ارائه کردند.

کد مطلب 1417869

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