نشست نمایندگان مراکز علمی کشورمان با سرکنسول ایران در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این نشست سرکنسول کشورمان ضمن خوشامدگویی ، شرکت مراکز دانشگاهی کشورمان در نمایشگاه ایران اکسپو 2011 را تجربه ای جدید توصیف کرد که ضروری است توسط نهادهای تصمیم گیر ذیربط مورد ارزیابی جامع قرار گرفته و با رفع کاستیها در اقدامات روبه تکامل آتی مورد بهره برداری قرار گیرد .

وی همچنین بر آمادگی سرکنسولگری کشورمان در استانبول برای معرفی ظرفیتهای علمی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاری بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و ترکیه تأکید و اظهار امیدواری کرد به موازات رشد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، شاهد بسط و رشد مناسبات علمی و دانشگاهی باشیم.



در این دیدار همچنین مسئولان و نمایندگان مراکز دانشگاهی کشورمان ضمن ارائه ارزیابی خود از بخش دانشگاهی نمایشگاه ایران اکسپو 2011 استانبول پیشنهادات و راهکارهایی را در زمینه تقویت همکاریها و تبادلات علمی بین داشگاهها و مراکز علمی دو کشور ارائه کردند.