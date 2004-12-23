توطئه هاي قذافي ليبي را به ورطه نابودي مي كشاند/ مواضع قذافي بچه گانه است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين معارض برجسته ليبيايي در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان افزود : توطئه ليبي براي ترور اميرعبدالله ناشي از تمايل قذافي به پاسخگويي به درسي است كه اميرعبدالله در نشست شرم الشيخ در سال گذشته به وي نشان داد ؛ زماني كه قذافي تلاش كرد به عربستان و رهبري آن حمله ور شود.



محمد فايز جبريل تلاش براي ترور وزير امور خارجه عربستان را در يكي از هتل هاي قاهره در چارچوب سلسله طولاني از توطئه هايي دانست كه قذافي عادت كرده است آنها را براي حذف مخالفان خودبكار ببرد.



به گفته وي قذافي تلاش كرد انور سادات رئيس جمهوراسبق مصر و حبيب بورقيبه رئيس جمهور تونس را نيز ترور كند .



وي تصريح كرد: توطئه هاي قذافي بر ضد كشورهاي دوست ليبي را در معرض نابودي قرار مي دهد و ارتباط اين كشور را با امت اسلام و جهان قطع مي كند.



به گفته وي، قذافي حاضر است براي حفظ خود در قدرت ملت ليبي را فدا كند.



شايان ذكر است عربستان روز گذشته در اقدامي ناگهاني سفير خود را از ليبي فراخواند و سفير اين كشور را نيز از رياض اخراج كرد . رياض دولت ليبي را به تلاش براي ترور امير عبدالله به كمك معارضان سعودي متهم كرده است.