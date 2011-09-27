"زیرسایه خورشید" فرصتی برای ساماندهی جشن های دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری اظهار کرد: وجود مضجع منور رضوی در شهر مشهد باعث برکت ایران اسلامی است و حضور امام رضا (ع) در مشهد الرضا و به طور کلی ایران اسلامی نعمت بزرگی است که باید قدر آن را بدانیم.

وی تصریح کرد: تصور خودم اینست که حضور علی بن موسی الرضا(ع) در ایران زمینه ای برای شروع ظهور حضرت مهدی (عج) است تا به این انقلاب برسیم.

این مسئول ادامه داد: حضور مضجع منور رضوی به قدری در فضای معنوی کشور تاثیر گذار است که رهبر معظم انقلاب در هر سال چند بار به حرم امام رضا(ع) مشرف می شوند و برای استمرار آرمان های نظام انقلاب از این امام همام مدد می جویند.

غفاری با اشاره به در پیش بودن دهه کرامت تاکید کرد: هر سال شاهد رونق و گسترش جشن ها از جمله " زیر سایه خورشید " هستیم که برگزاری این جشن ها باید با حضور پر شور مردمی در اقصی نقاط میهن عزیزمان برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: مردم با توجه به عشق و ارادت به اهل بیت و به ویژه به امام علی بن موسی الرضا(ع)، خواهان حضور حداکثری در برگزاری جشن‌های این دهه هستند که باید زمینه این مشارکت برای آنان فراهم شود

وی با اشاره به حضور سالانه یک میلیون زائر خارجی در بارگاه منور رضوی گفت: همه جهان اسلام از جمله تشیع و تسنن احترام خاصی برای امام رضا(ع) قائل هستند و حضور این زائران در پایتخت معنوی ایران اسلامی باعث تقویت روحیه معنوی آنان شده و سبب برکت برای نظام می شود.

غفاری با اشاره به این که امام رضا(ع) عالم آل محمد (ص) است، تصریح کرد: بر همین اساس برگزاری این جشن ها باید علمی باشد و باعث تبلیغ و ترویج فرهنگ رضوی شود.

این مسئول همچنین به برگزاری جشن های "زیر سایه خورشید" در دو کشور عراق و انگلستان اشاره نمود و بیان داشت: برگزاری اینچنین جشن هایی در سر تا سر جهان اسلام به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار است.

چهارمین دوره جشن های سراسری و مردمی "زیر سایه خورشید" در 70 شهر و روستا از 22 استان و دو کشور از تاریخ 7 لغایت 17 مهرماه سال جاری برگزار می شود.