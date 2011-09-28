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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۸

درگفتگو با مهر عنوان شد:

نتیجه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یکماه دیگر اعلام می‎‌شود

نتیجه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یکماه دیگر اعلام می‎‌شود

عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: نتیجه نهایی تحقیق از سازمان تامین اجتماعی یکماه دیگر اعلام و در مجلس قرائت می شود.

علی زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان تامین اجتماعی پاسخ سوالاتی که در مورد عملکرد این صندوق مطرح شده بود را ارسال کرده و مدارک لازم جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه کار بسیار زیادی توسط کارشناسان انجام شده است، افزود: با توجه به حجم بالای کار، جمع بندی مطالب مورد نظریک ماه زمان می برد به همین دلیل اوایل آبانماه نتیجه نهایی در مجلس قرائت خواهد شد.

این درحالی است که قرار بود نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی شهریور ماه اعلام شود.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مورد نتیجه تحقیق نیز تاکید کرد: ما در این تحقیق و تفحص بدنبال منافع و حقوق 30 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی بودیم که به این مورد دست پیدا کردیم.

زنجانی در مورد تخلفات صورت گرفته در تامین اجتماعی نیز گفت: مطمئنا تخلفاتی بوده است که در مجلس اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1417873

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