اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران دو و میدانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کنند.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشورمان، مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور نابینایان و کم بینایان آقایان و بانوان کشور در مواد مختلف به میزبانی شهر مشهد برگزار خواهد شد.



با اعلام فدراسیون نابینایان وکم بینایان، هشتمین دوره مسابقات بانوان از تاریخ شش لغایت هشتم مهر ماه و دوازدهمین دوره مسابقات آقایان هم از تاریخ سیزدهم تا پانزدهم مهر ماه جاری به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان خراسان رضوی در شهر مقدس مشهد برگزار میشود.



در این رقابتها سهمیه هر استان 8 ورزشکار است و دو و میدانی کاران نابینایان و کم بینایان شرکت کننده نیز در دوهای 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، هزار متر، هزار و 500 متر، چهار در 400 متر امدادی تیمی، پرش های طول، سه گام و ارتفاع و پرتاب نیزه، دیسک و وزنه به رقابت خواهند پرداخت.



اعزام شطرنج بازان هیئت نابینایان و کم بینایان قم به قهرمانی کشور



شطرنج بازان تیم هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم به رقابت های شطرنج قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور اعزام می شوند.



دوازدهمین و هفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشور نابینایان و کم بینایان آقایان و کم بینایان آقایان و بانوان از تاریخ دهم تا چهاردهم مهر ماه جاری به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان مازندران و در شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.



بر اساس اعلام فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در این رقابت ها که به صورت هفت یا 9 دور و به روش سوئیسی برگزار می شود، هر استان شامل سه وزشکارمرد (یک نفر کلاس B1، یا نابینای مطلق و دو ورزشکار B2 و B3 یا کم بینا) و دو ورزشکار خانم (یک ورزشکار نابینای مطلق B1 و یک ورزشکارکم بینا B2 و B3 ) شرکت خواهد کرد.



مصاف صبای قم و پرسپولیس جمعه در آزادی



تیم های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران روز جمعه این هفته در دیداری حساس از رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف یکدیگر می روند.



در حالی که بازی های هفته هشتم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز گذشته به پایان رسید و صبای قم همچنان با 19 امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در مکان دوم جای دارد، بازی‌های هفته نهم روزهای پایانی همین هفته برگزار می‌شود.



در یکی از دیدارهای مهم این هفته تیم فوتبال صبای قم در دیداری خارج از خانه از ساعت 18 و 15 دقیقه روز جمعه هشتم مهر ماه در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برابر شاگردان حمید استیلی در تیم فوتبال پیروزی تهران صف آرایی خواهد کرد.

