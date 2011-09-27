به گزارش خبرگزاری مهر، شهر پالم بانگ مرکز ایالت سوماترای جنوبی است که بعد از "مدان" دومین شهر بزرگ سوماترا به شمار می آید. همچنین پالم بانگ، با بیش از 400 هزارکیلومتر مربع مساحت و یک میلیون و 441 هزار و 500 نفر جمعیت، هفتمین شهر بزرگ اندونزی است. این شهر میزبان مسابقات واترپلو خواهد بود.

مسابقات شنای رده های سنی آسیا برای مسئولان ورزش اندونزی به عنوان پیش درآمدی بر بیست و ششمین دوره بازی های کشورهای جنوب شرق آسیا به شمار می آید که به میزبانی دو شهر "پالم بانگ" و "جاکارتا" پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد . یکی از مسئولان هماهنگ کننده این رویداد می گوید: "برای میزبانی مسابقات مهمی نظیر بازی های جنوب شرق آسیا، احتیاج داشتیم که شهر پالم بانگ را از نظر شرایط میزبانی و آمادگی برگزاری مسابقات مورد محک جدی قرار دهیم و خوشبختانه فدراسیون شنای آسیا این شانس را با میزبانی مسابقات رده های سنی آسیا به ما داد."



ایران در رشته شنای موزون نماینده ای در این مسابقات ندارد و در رشته های شنا ، شیرجه و واترپلو با حریفان آسیایی به رقابت خواهد پرداخت.



نگاهی به تاریخچه حضور ایران در مسابقات رده های سنی و عموم آسیا نشان می دهد اولین و جدی ترین حضور ایران در این مسابقات مربوط به چهارمین دوره این رقابت هاست که سال 2005 به میزبانی تایلند برگزار شد و کاروان ایران توانست با 16 مدال خوشرنگ به کشور بازگردد. مدال های ایران شامل 2 طلا در شنا و واترپلو، 2 نقره شنا و 6 نقره دیگر در شیرجه ، 2 برنز برای شنا و 4 برنز دیگر در شیرجه بود.



دو سال بعد تیم ایران برای شرکت در پنجمین دوره این مسابقات، راهی اندونزی شد. تیم واترپلو در ادامه قدرت نمایی خود، برای دومین بار متوالی به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید. تیم شیرجه به 2 طلا و 5 نقره دست پیدا کرد و شناگران ایران نیز یک مدال طلا ، 4 نقره و 4 برنز را برای ایران به ارمغان آوردند.



تیم ایران برای شرکت در ششمین دوره بازی ها در سال 2009 در غیاب تیم واترپلو به توکیوی ژاپن رفت. تمام افتخارات کاروان ایران در این دوره به نام شیرجه روها رقم خورد. دو مدال طلا، یک نقره و 3 برنز حاصل تلاش ورزشکاران ایران در مسابقات سال 2009 بود.