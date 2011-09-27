جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برنامه ریزی فدراسیون دوچرخه سواری و کمیته کوهستان این فدراسیون برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور کوهستان با عنوان مرحوم علیرضا شهاب صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه مرحوم علیرضا شهاب پیشکسوت این رشته ورزشی محسوب میشود، افزود: برگزاری رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور کوهستان در حالی صورت می گیرد که قم دارای دوچرخه سواران خوبی در این مسابقات خواهد بود.
نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم ابراز داشت: بر اساس اعلام کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری تاکنون تیم های تهران، همدان، کردستان، سیستان و بلوچستان و قزوین برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعلام آمادگی کرده اند و انشاءالله تیم قم نیز در این پیکارها حضور خواهد یافت.
وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این دوره از رقابت های قهرمانی کشور، افزود: مسابقات دوچرخه سواری در رشته کوهستان از چهاردهم مهرماه جاری به میزبانی هیات دوچرخه سواری استان قزوین برگزار خواهد شد.
مدرسی ادامه داد: بر اساس اعلام فدراسیون دوچرخه سواری، تیم های سایر استان ها نیز تا روز چهارشنبه سیزدهم مهرماه فرصت خواهند داشت تا حضور خود را در این مسابقات به کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری اعلام کنند که یکی از این تیم ها، تیم دوچرخه سواری کوهستان هیئت قم است.
وی با اشاره به مواد رقابتی بین دوچرخه سواران شرکت کننده در این رقابتها، اضافه کرد: دوچرخه سواران حاضر در این رقابتها در تلاش برای کسب عناوین برتر این دوره از پیکارها در مواد دان هیل و کراس کانتری پیکار می کنند.
نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم عنوان داشت: دوچرخه سواران حاضر در این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به رقابت می پردازند و تیمی متشکل از چهره های آینده دار دوچرخه سواری قم در این مسابقات شرکت خواهد کرد.
وی افزود: این مسابقات دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی است زیرا در واقع شرکت کنندگان در این رقابتها محک خوبی برای دوچرخه سواران ملی پوش کشور به منظور حضور در رقابتهای مختلف بین المللی در سال جاری خواهد بود.
مدرسی در ادامه با اشاره به توانمندی و استعداد دوچرخه سواران قمی در رشته کوهستان، تصریح کرد: در سالهای اخیر دوچرخه سواران قمی در سالهای اخیر در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور این رشته ورزشی حضور موثر و مفیدی داشتهاند.
نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم یاد آور شد: قرار گرفتن در بین تیمهای اول تا سوم مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کوهستان باشگاه های کشور در رده سنی جوانان از جمله افتخارات دوچرخه سواران قمی است.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم از حضور دوچرخه سواران قمی در پیکارهای کوهستان قهرمانی کشور خبر داد.
جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برنامه ریزی فدراسیون دوچرخه سواری و کمیته کوهستان این فدراسیون برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور کوهستان با عنوان مرحوم علیرضا شهاب صورت میگیرد.
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