زمان آغاز به کار سازمان امور دانشجویان/ حل مشکل خوابگاهها تا 2 هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز سه شنبه در نشست خبری، گزارشی از عملکرد و اعلام برنامه های معاونت دانشجویی وزارت علوم اعلام کرد.

آخرین وضعیت تشکیل سازمان امور دانشجویان

ملاباشی با اشاره به تصویب چارت سازمانی سازمان امور دانشجویان، گفت: چارت سازمانی سازمان امور دانشجویان به تصویب دولت رسیده است و ما در حال انجام ادامه پیگیریها و الزامات از جمله تهیه یک ساختمان مناسب برای آن هستیم.

وی درباره زمان راه اندازی این سازمان اظهار داشت: سازمان امور دانشجویان که مصوب مجلس و شورای امور اداری در وزارت علوم است، اجرایی شده و تا دوماه آینده این سازمان راه اندازی می شود.

معاون دانشجویی وزیر علوم، با اشاره به معاونتهای این سازمان، اظهار داشت: سه معاونت امور دانشجویان داخل کشور، امور دانشجویان خارج از کشور و پشتیبانی به همراه صندوق رفاه، پژوهشکده تربیت بدنی، فدراسیون ورزشی دانشجویان کشور و معاونت کنونی دانشجویی وزارت علوم در این سازمان حضور خواهند داشت.



به گفته معاون وزیر علوم، سازمان امور دانشجویان به صورت هیئت امنایی اداره می ‌شود و وزیرعلوم رئیس این هیئت امنا خواهد بود.

آغاز ثبت نام بورس خارج کشور از آبان ماه

محمود ملاباشی در بخش دیگر سخنان خود، ثبت ‌نام بورس خارج از کشور سال 91 را از آبانماه سال جاری اعلام کرد و گفت: در سال جاری، 367 نفر برای دکتری خارج و از پذیرفته شدگان سال قبل 138 نفر اعزام شده اند.



وی درباره بورس دکتری وزارت علوم، خاطرنشان کرد: 394 نفر برای شروع سال تحصیلی 90 پذیرفته شده اند که از این تعداد 277 نفر مربی دانشگاههای دولتی، 34 نفر مربی دانشگاه آزاد، 57 نفر مربی دانشگاه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی و 26 نفر هم مربیان دستگاههای اجرایی هستند.

ملاباشی با بیان اینکه بیش از 90 درصد انتقال دانشجویان خارج به داخل در شورای انتقال وزارت علوم مطرح می ‌شود، خاطرنشان کرد:‌ به خانواده ‌ها توصیه می ‌کنم فرزندان خود را که در مقاطع کاردانی و کارشناسی کشورهای دیگر مشغول به تحصیل هستند به کشور برگردانند چرا که ظرفیت برای پذیرش آنها وجود دارد.

انتخاب دانشجویان نمونه کشوری

معاون دانشجویی وزیرعلوم با اشاره به زمان ثبت نام دانشجویان نمونه کشوری برای انتخاب و معرفی آنان، گفت: زمان ثبت نام دانشجویان نمونه کشوری از اواخر مهرماه آغاز می شود و تا اواخر آبانماه بررسیها صورت می گیرد.

وی گفت: معمولاً تمایل همه این است که در آستانه 16 آذرماه - روز دانشجو و مصادف با هفته پژوهش دانشجویان نمونه کشوری توسط رئیس جمهور معرفی و تقدیر می شوند.

ملاباشی با اشاره به نحوه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری، خاطرنشان کرد: امسال نیازی نیست تا دانشجویان با مراجعه به وزارت علوم نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند بلکه در یک پرتال انتخاب دانشجوی نمونه کشوری ثبت نام خود را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: البته دانشگاهها در این پرتال نیاز است تا با تکمیل سوابق مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سایر سوابق، دانشجویان را در این پرتال اعلام و پس از آن رتبه های اول تا سوم خود را برای بررسی کشور به این پرتال معرفی کنند.

آخرین آمار از نقل و انتقال دانشجویان

معاون دانشجویی وزیر علوم به آیین ‌نامه مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی اشاره کرد و گفت:‌ در اردیبهشت ماه سال جاری، 21 هزار و 797 نفر تقاضای جا به ‌جایی داشتند که با شرط عدم مشروطی و معدل بالاتر از 13 از شرایط مهمانی برخوردار می شدند. همچنین در دانشگا‌ههای مبدا با 68 درصد تقاضاها موافقت شد.

وی از باز شدن پرتال ثبت ‌نام مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان از آبانماه حتی برای ورودی‌های جدید خبر داد و گفت: برای ورودیهای جدید انتقال و مهمانی شرایط دیگری وجود دارد. به منظور انتقال و مهمانی به دانشگاههای تهران دانشجو باید 95 درصد آخرین نمره پذیرفته شده، برای دانشگاههای شهرستانها 90 درصد نمره آخرین داوطلب پذیرفته شده و برای دانشگاههای غیردولتی 85 درصد آخرین رتبه داوطلب پذیرفته شده را داشته باشند.

راه اندازی دانشگاه اختصاصی تربیت بدنی

معاون وزیر علوم از راه اندازی دانشگاه اختصاصی تربیت بدنی خبر داد و گفت: دانشگاه اختصاصی تربیت بدنی که تنها امور ورزشی در آن انجام می شود موافقت اصولی خود را دریافت کرده است. همچنین طبق یک جدول زمان بندی برنامه های تربیت بدنی تمام دانشگاههای کشور از اول تا آخر سال اجرایی شده است.



وزارت علوم پرداخت نقدی هزینه غذایی دانشجویی ندارد



معاون دانشجویی وزارت علوم در ادامه سخنان خود به پرداخت نقدی هزینه غذای دانشجویی اشاره کرد که در برنامه کاری وزارت علوم قرار ندارد.

وی در این باره اضافه کرد: ما پرداخت نقدی غذای دانشجویی را در دستور کار نداریم ولی دانشجویان می توانند برای پرداخت بهای غذای خود وامی به مبلغ 100 هزار تومان دریافت کنند.

وی درباره جزئیات این وام و ارائه ضامن توسط دانشجو، گفت: هم اکنون قیمت غذای دانشجویی 175 تومان است، با افزایش قیمت، نرخ غذا الان به 350 تومان رسیده است که بد نیست توجهی هم به میزان این قیمتها در طول یک سال تحصیلی داشته باشیم.

ملاباشی ادامه داد: یک دانشجو در طول هفته 800 تومان، در طول ماه 3200 تومان، در طول سال 25 هزار تومان و در چهار سال تحصیلی خود مبلغ 100 هزار تومان را برای غذای خود هزینه می کند که ما این مبلغ را در قالب وام به دانشجو پراخت می کنیم که بعد از اتمام دوران دانشجویی می تواند این مبلغ را برگرداند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نیاز داشتن این وام به ضامن، تاکید کرد: ما به دنبال ساده سازی شرایط حصول این وام هستیم.

به گفته ملاباشی، براساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه دانشجویان باید 50 درصد از قیمت واقعی غذا را پرداخت کنند.



حل مشکل خوابگاههای دانشجویی تا دو هفته آینده



معاون دانشجویی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشگاهها در زمان انتخاب رشته شرایط خود را اعلام کرده‌اند، گفت: دانشجویان باید هنگام انتخاب رشته توجه می کردند که هر دانشگاهی شرایط خود را برای ارائه خوابگاه اعلام کرده است. من از دانشجویان و خانواده ها درخواست می کنم که تقاضاهای خود را با توجه به امکانات دانشگاهها در ارائه خوابگاه مطرح کنند.

ملاباشی با اشاره به ظرفیتهای ناخواسته تعدادی از دانشگاهها، گفت: برای حل مشکل خوابگاهی دانشگاههایی که ظرفیت ناخواسته دارند وام ودیعه مسکن در اختیارشان قرار می‌ گیرد و مشکل آنان تا دو هفته آینده حل می شود.