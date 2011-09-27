نسبت به منشور اخلاقی توجیه نیستم/ آثار مسعود بهنود اجازه انتشار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وی که در حاشیه نسشت هماندیشی اعضاء هفته کتاب سخن میگفت، تاکید کرد: بنده هنوز نسبت به «منشور اخلاق نویسندگی» و مؤلفههای آن توجیه نشدهام و پیشنهاد قانع کنندهای هم دریافت نکردهام. از همین رو سخنی در تأیید و یا رد آن تاکنون عنوان نکردهام و تصور میکنم آنچه مد نظر مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب بوده، رعایت امانتداری در تألیف و نیز آدابدانی نویسندگی و بر اساس آموزههای اخلاقی است و به عبارت صحیحتر منظور پیشنهاد دهنده، منشور اخلاق نویسندگی بوده است نه منشور اخلاقی نویسندگان که این مهم سفارش قرآن کریم و از مختصات سیره اهل بیت (ع) است.
دری ادامه داد: اینکه درصدد باشیم برای نویسندگان نسخه اخلاقی تجویز کنیم، این موضوع جنبه حاکمیتی ندارد و بهتر است کار را به خود نویسندگان و اصحاب قلم و نشر بسپاریم. البته لایحه مالکیت معنوی که علیالقاعده حقوق حقه ناشر و مؤلف را از سوی حاکمیت تأمین خواهد کرد، به دولت فرستاده شده و معاونت امور فرهنگی با کمک حقوقدانان آشنا با نشر و چاپ و تألیف نظرات اصلاحی خود را درباره این لایحه اخیراً به وزیر محترم منعکس کرده است.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد گفت: در هر حال باید از تعاطی افکار اصحاب قلم و ناشران در زمینههای اخلاقی استقبال کرد اما معاونت امور فرهنگی برنامهای برای تدوین منشور اخلاقی و یا چیزی شبیه آن را ندارد.
وی گفت: معتقدیم این نوع فعالیتها باید به کانونها و اتحادیهها و انجمنهای نشر سپرده شود و البته نظارت وزارت ارشاد نیز باید اعمال شود. مشروط برآنکه تصدیگری دولتی را افزایش ندهد. بهترین قالب که دارای جامعیت کاملی است، همین لایحه مالکیت معنوی است که از جوانب گوناگون حقوق هنرمندان، ناشران و پدیدآورندگان را تأمین کرده و از تعرض شخصیتهای حقیقی و حقوقی قانوناً ممانعت به عمل میآورد.
معاون امور فرهنگی ادامه داد: برای ارائه تحلیل مناسب درباره افشای عوامل به ظاهر فرهنگی بی بی سی نباید دچار تحلیلهای اشتباه و فاقد هرگونه مستندات شد و به جای زیر سئوال بردن موضعگیریهای بحق و شفاف مدیران فرهنگی به ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویایی با تحرکات لندننشینان و فتنهسازان بی بی سی باید به واقعیتهای نهان و آشکار پرداخت.
وی اضافه کرد: مثلاً در حالی که وزیر ارشاد موضع صریح خود را درباره نقشآفرینی بیبیسی انگلیس در فتنه سال 88 اعلام میکند، سایتی بدون اطلاع و از سر ناآگاهی به بهانه افشای عوامل بیبیسی به تحلیلهای متعلق به 10 سال پیش روی میآورد و از عناصری چون مسعود بهنود و کتابهای وی که در کتابفروشیها به فروش میرود، یاد میکند.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد افزود: در حالی که اولاً فرد یاد شده مهرهای سوخته است و باید به عناصر اصلی جبهه دشمن که به عنوان معاند فعالیت میکنند، توجه شود و ثانیاً چندین سال است که کتابهای نامبرده اجازه انتشار ندارد.
دری گفت: تا جایی که همکاران اداره کل امور کتاب به بنده اطلاع دادهاند طی یک سال اخیر برای سه عنوان کتاب وی مجوز اعلام وصول صادر نشده و 2 عنوان از کتابهای وی به زبان انگلیسی و اسپانیولی واصل شده که برای هیچ یک از آنها هم مجوز صادر نشده است، اما این سایت با تحلیلی سطحی به بهانه اینکه چرا کتابهای وی در کتابفروشیهای مرکز شهر به فروش میرسد، مدعی میشود کتابهای بهنود از ارشاد مجوز میگیرند و نمیداند که کتابفروشیها تحت نظارت امور صنفی هستند و برخورد با آنها در صلاحیت مراجع قضایی و انتظامی است.
دری همچنین درباره بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: با توجه به گذشت ربع قرن این نمایشگاه با ویژگیها و نوآوریهای غافلگیر کنندهای از 13 تا 23 اردیبهشت سال 91 برگزار خواهد شد.
معاون امور فرهنگی گفت: بر اساس جدول تاریخ برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه، هر دو هفته یک بار این جلسات برگزار خواهد شد و تا پایان سال ما 18 جلسه خواهیم داشت. در جلسه آینده ضوابط کمیته ناشران داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچین نتیجه کارشناسیها درباره برپاییی نمایشگاه مورد بحث قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه ضوابط کمیته بینالمللی به تصویب رسید ما همچنان معایب و محاسن محلهای پیشنهادی نمایشگاه را مورد بررسی قرار میدهیم اما برای سال آتی فعلاً اولین گزینه محل نمایشگاه، مصلی حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود.
دری افزود: در بخش بینالملل از حضور ناشرانی که در نمایشگاه 24 این ضوابط را رعایت نکردهاند برابر آییننامههای مصوب جلوگیری بهعمل خواهیم آورد.
معاون امورفرهنگی وزیر ارشاد درباره زمان برگزاری نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هم گفت: در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان نهادها و سازمانهای مختلف از 22 تا 29 آبان تعیین شده و برنامههای ابتکاری و خلاقانهای برای این هفته در نظر گرفته شده که امیدواریم با عمق بخشیدن به آنها پاییز امسال را تبدیل به بهار کتاب کنیم.
وی ادامه داد: از همینرو با شیبی ملایم از هفته دفاع مقدس برخی از برنامههای هفته کتاب را پیگیری و به اجرا در میآوریم و اوجگیری این فعالیتها در هفته کتاب رخ میدهد که البته با پایان این هفته نیز سعی میکنیم جشنهای هفته کتاب در خارج از کشور توسط رایزنهای فرهنگی پیگرفته شود و در داخل نیز اقدامات دو، سه ماهه اخیر درباره کتابخوانی جنبه عملیاتی به خود گیرد.
دری افزود: با ملاحظه برنامههای برخی از تشکلهای غیردولتی برای هفته کتاب و نیز با فعالیتهای در دست اقدام تردیدی نیست در این دوره بهترین هفته کتاب و پربارترین دوره را شاهد خواهیم بود.
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