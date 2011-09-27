تنظیم فعالیت سلولهای تپنده قلب با کمک پرتوهای نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه استنفورد حین مطالعات خود نوعی ژن از خزه های دریایی را به درون سلول بنیادین جنینی انسانی وارد کرده و سپس سلول را به گونه ای تغییر دادند تا بتواند به سلولهای ماهیچه قلب انسان تبدیل شود.

ژن وارد شده به قلب پروتئین حساس به نوری به نام "چنلرودوپسین-2" به وجود می آورد که این پروتئین می تواند در هنگامی که سلول زیر تابش پالسهای نوری قرار دارد، مشابه یک کلید سلولهای ماهیچه ای را خاموش یا روشن کند.

محققان استنفورد می گویند این شیوه روزی می تواند در فعال سازی سلولهای تنظیم کننده قلبی که از بدن خود بیمار به دست آورده اند، به کار گرفته شود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به بیانی دیگر می توان با تزریق این سلولهای دست ورزی شده به درون قلبهای آسیب دیده، تپش قلبهای بیمار را با کمک نور و بدون نیاز به ابزارهای مکانیکی از قبیل دستگاه تنظیم فعالیت قلب (پِیس میکر) تنظیم کرد.