مسابقات کشتی آزاد بسیج در فیروزکوه برگزار شد

مسئول تربیت بدنی بسیج ناحیه مقاومت شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سپاه ناحیه فیروزکوه برنامه های ورزشی را ترتیب داد و مسابقات کشتی آزاد سه جانبه را برگزار کرد.

یعقوب زیاری افزود: این رقابتها با حضور تیمهای کشتی بسیج ناحیه فیروزکوه، شهر قدس و رودهن برگزار شد و شهرستان فیروزکوه میزبانی آن را بر عهده داشت.

وی اظهار داشت: این رقابتها با شرکت 90 ورزشکار در خانه کشتی شهید کریم کیانی فیروزکوه برگزار شد و در پایان تیم بسیج فیروزکوه به مقام اول، تیم شهر قدس مقام دوم و رودهن مقام سوم را به دست آوردند.

این مسئول ادامه داد: از طرف تربیت بدنی بسیج ناحیه فیروزکوه هدایایی نیز به رسم یادبود به کشتی ‏گیران اهدا شد.

مسابقات دومیدانی بسیج در فیروزکوه برگزار شد

وی عنوان کرد: مسابقات دومیدانی بسیج نیز به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فیروزکوه برگزار شد.

زیاری افزود: این مسابقات نیز با حضور 30 شرکت کننده برگزار شد و از میدان میدان امام خمینی(ره) فیروزکوه آغاز شد و تا مسجد جامع این شهر ادامه داشت.

مسئول تربیت بدنی بسیج ناحیه مقاومت شهرستان فیروزکوه گفت: در این مسابقه به نفرات اول تا ششم هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.