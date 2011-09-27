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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

در هفته دفاع مقدس؛

مسابقات کشتی آزاد بسیج در فیروزکوه برگزار شد

مسابقات کشتی آزاد بسیج در فیروزکوه برگزار شد

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات کشتی آزاد سه جانبه بسیج در فیروزکوه برگزار شد.

مسئول تربیت بدنی بسیج ناحیه مقاومت شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سپاه ناحیه فیروزکوه برنامه های ورزشی را ترتیب داد و مسابقات کشتی آزاد سه جانبه را برگزار کرد.

یعقوب زیاری افزود: این رقابتها با حضور تیمهای کشتی بسیج ناحیه فیروزکوه، شهر قدس و رودهن برگزار شد و شهرستان فیروزکوه میزبانی آن را بر عهده داشت.

وی اظهار داشت: این رقابتها با شرکت 90 ورزشکار در خانه کشتی شهید کریم کیانی فیروزکوه برگزار شد و در پایان تیم بسیج فیروزکوه به مقام اول، تیم شهر قدس مقام دوم و رودهن مقام سوم را به دست آوردند.

این مسئول ادامه داد: از طرف تربیت بدنی بسیج ناحیه فیروزکوه هدایایی نیز به رسم یادبود به کشتی ‏گیران اهدا شد.

مسابقات دومیدانی بسیج در فیروزکوه برگزار شد

وی عنوان کرد: مسابقات دومیدانی بسیج نیز به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فیروزکوه برگزار شد.

زیاری افزود: این مسابقات نیز با حضور 30 شرکت کننده برگزار شد و از میدان میدان امام خمینی(ره) فیروزکوه آغاز شد و تا مسجد جامع این شهر ادامه داشت.

مسئول تربیت بدنی بسیج ناحیه مقاومت شهرستان فیروزکوه گفت: در این مسابقه به نفرات اول تا ششم هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

کد مطلب 1417899

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