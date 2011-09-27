به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه 5 مهرماه علیرضا کریمی مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی که با موضوع وضعیت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، تخلفات تبلیغاتی و بازار قاچاق کالا و خدمات در این شبکه‌ها و شکایت‌های مردمی و صاحبان مشاغل و خدمات از این شبکه‌ها برگزار شد بیش از آنکه متکلم وحده باشد، پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران شد.

وی در این نشست با اشاره به اینکه بسیاری از تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان مخاطب داخل کشور را هدف قرار داده است، بیان کرد: واقعا تبلیغ یک کباب‌فروشی و یا عطاری و فروشگاه مرغ و گوشت در شهرهای ایران چه کارکردی برای مخاطبی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، دارد؟ همه اینها نشان می دهد که آنها مصرف‌کننده داخلی را هدف قرار داده‌اند.

کریمی اشاره کرد: چه 2 شبکه‌‌ای که از وزارت ارشاد مجوز موقت دریافت کرده‌اند و چه دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای معاند اجازه ندارند کالاهایی را تبلیغ کنند که داخل کشور فروخته می‌شود و یا کالاهای خارجی‌ای که در ایران نمایندگی دارند و فروخته می‌شوند. وقتی یک برند خارجی مجوز می‌گیرد که دفتر نمایندگی داخلی داشته باشد و کالایش را در ایران بفروشد؛ چرا باید این پول را ببرد در شبکه‌ای خرج کند که با جمهوری اسلامی عناد می‌ورزد؟

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از دیدارش با برخی مسئولان این شبکه‌ها خبر داد و گفت: برخی از این مدیران شبکه‌ها برای دریافت راهکار مساله تبلیغات پیش من آمدند و من از همه آنها پرسیدم شما چه کسی هستید که کشورهای دشمن ایران به شما اجازه تاسیس شبکه می‌دهند، از شما حمایت می‌کنند، حساب‌های بانکیتان را نمی‌بندند، ولی حساب بانکی جمهوری اسلامی را می‌بندند؟ چطور به ما مجوز نمی‌دهند و به شما می‌دهند؟

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش خبر داد: به تازگی شبکه بازار در رسانه ملی افتتاح شده، ولی هنوز تبلیغ نگرفته است. این شبکه گرچه دیر تاسیس شده، ولی اتفاق مثبتی است که می‌تواند مخاطب را راهنمایی کند تا دیگر به دنبال کالاهای مدنظرش در ماهواره نباشد. به ویژه در 2 سال اخیر مصرف‌کننده داخلی ما با خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی از شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار ضرر کرده است و اگر شبکه داخلی زودتر راه‌اندازی شده بود، این ضررها کمتر بود.

کریمی افزود: وقتی محصولات مختلف در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان تبلیغ می‌شود تلفن‌های تماسی هم معرفی می‌شود که ما این شماره‌ها را به ارگان‌های ذیربط اعلام می‌کنیم تا پیگیری کنند و قطع شوند. البته برخی از این شماره‌ها دروغ است و حتی مال افرادی است که اصلا ربطی به این محصولات ندارند و یا حتی شماره‌های مخابرات است که هنوز واگذار نشده است. ما مجوزهای قضایی و انتظامی برخورد با این افراد را هم تدارک دیده‌ایم. حتی اماکن هم با مراکزی که این محصولات را بفروشد برخورد می‌کند.

این مدیر در وزارت ارشاد درباره برخورد با شرکت‌های صاحب آگهی هم توضیح داد: وقتی ما از صاحبان این شرکت‌ها می‌پرسیم که چرا در این شبکه‌ها تبلیغ می‌کنند قسم می‌خورند که آنها آگهی نداده‌اند و یا آگهی را قطع کرده‌اند ولی آن شبکه‌ها به عمد انتشار آگهی را به صورت رایگان ادامه می‌دهند تا اولا بگویند ما آگهی داریم و ظاهرسازی کنند دوم اینکه به دنبال ایجاد اختلاف بین ما و شرکت‌های صاحب آن کالا هستند.

وی اضافه کرد: اگر چند شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان هم از وزارت ارشاد مجوز گرفتند تنها مجوز ساخت برنامه دارند نه اینکه تبلیغ پخش کنند و ما با آنها هم برخورد می‌کنیم. اگر هم روزی قرار شد تبلیغ پخش کنند تبلیغاتی پخش کنند که به نفع جمهوری اسلامی باشد و مثلا فرش و هتل و اماکن دیدنی و گردشگری و صنایع دستی تبلیغ کنند.

کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا در برخورد با صاحبان شماره‌هایی که در تبلیغات این محصولات اعلام می‌شود مواردی که در برخورد ارگان‌های ذیربط با تماس‌گیرنندگان و تذکر به آنها داشته‌اند وزارت ارشاد هم سهیم بوده است؟ بیان کرد: آنچه ما خواسته‌ایم قطع این شماره‌ها بوده است و وزارت ارشاد هیچ نقشی در برخورد با کسانی که با این شماره‌ها تماس گرفته‌اند ندارد و شاید ارگانی که به آنها تذکر داده یا برخورد کرده است مسائل خاص دیگری را در نظر گرفته است.

ادامه دارد