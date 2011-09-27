۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

کنسرت گروه آسمان آبی در ایوان شمس برگزار می‌شود

کنسرت موسیقی گروه آسمان آبی به سرپرستی نادر طاهری در ایوان شمس برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنسرت که نادر طاهری آهنگسازی و تنظیم آن نیز را برعهده دارد به اجرای 12 غزل از غزل‌های معروف و زیبای حافظ به سبک سنتی و پاپ می‌پردازد.
 
نادر طاهری از سال 77 کار موسیقی را زیر نظر اساتید برتر چون صدر الدین طاهری و ملیحه سعیدی آغاز کرد و حدود دو سال پیش گروه آسمان آبی را با نوازندگان برتر و حرفه ای تشکیل داد که این گروه کنسرت متعددی را از جمله در فرهنگسرای شفق، بولینگ عبد، سالن محک و... برگزار کرده است. 
 
فرزاد استاد محمدی نوازنده کیبورد و پیانو، مهدی بیک وردی نوازنده گیتار الکترونیک و کلاسیک، حامد حاتم نوازنده دف و دمام، شهریار تقی خانی نوازنده درام، آیدین نیکومرام نوازنده گیتار باس، امیر محمدی نوازنده کلارینت و ساکسیفون، محمدرضا سلیمیان نوازنده پرکاشن، میلاد قاسمی نژاد نوازنده گیتار اسپانیایی و نادر طاهری خواننده اعضای این گروه 9 نفره را تشکیل می‌دهند.
 
این برنامه چهارشنبه ششم مهرماه با دو اجرا در ساعت 18:30 و 21:30 در ایوان شمس واقع در بزرگراه شهید گمنام (جلال آل احمد)، ابتدای بزرگراه کردستان برگزار می‌شود.
 
