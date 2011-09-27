به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنسرت که نادر طاهری آهنگسازی و تنظیم آن نیز را برعهده دارد به اجرای 12 غزل از غزل‌های معروف و زیبای حافظ به سبک سنتی و پاپ می‌پردازد.

نادر طاهری از سال 77 کار موسیقی را زیر نظر اساتید برتر چون صدر الدین طاهری و ملیحه سعیدی آغاز کرد و حدود دو سال پیش گروه آسمان آبی را با نوازندگان برتر و حرفه ای تشکیل داد که این گروه کنسرت متعددی را از جمله در فرهنگسرای شفق، بولینگ عبد، سالن محک و... برگزار کرده است.

فرزاد استاد محمدی نوازنده کیبورد و پیانو، مهدی بیک وردی نوازنده گیتار الکترونیک و کلاسیک، حامد حاتم نوازنده دف و دمام، شهریار تقی خانی نوازنده درام، آیدین نیکومرام نوازنده گیتار باس، امیر محمدی نوازنده کلارینت و ساکسیفون، محمدرضا سلیمیان نوازنده پرکاشن، میلاد قاسمی نژاد نوازنده گیتار اسپانیایی و نادر طاهری خواننده اعضای این گروه 9 نفره را تشکیل می‌دهند.

این برنامه چهارشنبه ششم مهرماه با دو اجرا در ساعت 18:30 و 21:30 در ایوان شمس واقع در بزرگراه شهید گمنام (جلال آل احمد)، ابتدای بزرگراه کردستان برگزار می‌شود.

