به گزارش خبرنگار مهر، دراین برنامه که به همت مدیریت فرهنگی منطقه 17 شهر تهران و در خانه فرهنگ سلمان فارسی برگزار می‌شود، عبدالله کوثری و محمدرضا گودرزی به سخنرانی خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش دراین نشست ابتدا عبدالله کوثری مترجم آثار حوزه آمریکای لاتین با موضوع مروری بر ادبیات آمریکای لاتین سخنرانی خواهد کرد و در ادامه نیز رمان «کنستانتیا» به قلم کارلوس فوئنتس که با ترجمه کوثری به تازگی از سوی نشر ماهی منتشر شده است، با حضور کوثری و گودرزی نقد و بررسی خواهد شد.

این برنامه از ساعت 15 روز چهارشنبه 6 مهر در خانه فرهنگ سلمان فارسی واقع در خیابان قزوین، سر پل امامزاده معصوم، خیابان قلعه مرغی، خیابان شهید یوسفی برگزار می‌شود.