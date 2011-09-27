برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن چهارشنبه در دیدار برگشت از مرحله یکچهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با بلووینگر کره جنوبی دیدار خواهد کرد. این دیدار ساعت 17:15 به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

دیدار تیم های سپاهان و السد قطر که فردا در ورزشگاه جاسم بن حمد برگزار می شود از ساعت 19:15 با تاخیر به روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.

بر پایه این گزارش، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس - صبا باتری هم روز جمعه در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت 18:15 به صورت مستقیم پخش خواهد شد.