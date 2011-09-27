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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

نمایشگاه نظامی و فرهنگی دفاع مقدس نیشابور افتتاح شد

نمایشگاه نظامی و فرهنگی دفاع مقدس نیشابور افتتاح شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هفته دفاع مقدس نیشابور با عنوان "با نوای کاروان" در فرهنگسرای سیمرغ این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه با 41 غرفه فعالیت‌های فرهنگی هنری تعدادی از نهادها و ادارات شهرستان در حوزه جنگ نرم به نمایش گذاشته است.

همچنین یگان‌های تیپ 21 زرهی امام رضا (ع)، آموزشگاه نظامی شهید هاشمی‌نژاد و ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بخشی از ادوات نظامی خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

تانک T72شبدیز، نفربر BMP2، کاتیوشا 122 ثامن، توپ‌های ضدهوایی23 و 57 میلیمتری خودکششی و دیگر تسلیحات، زینت‌بخش غرفه‌های نظامی است.

غرفه‌های بسیج فرهنگیان، بسیج دانشجویی، بسیج دانش‌آموزی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج هنرمندان، بسیج اصناف و بسیج محلات نیز در این نمایشگاه به ارائه عملکردهای این پایگاه ها پرداختند.

همچنین پایگاه‌های مقاومت بسیج مستقر در دانشکده علوم پزشکی، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، کمیته امداد امام خمینی مناطق 1و2، سازمان فنی و حرفه‌ای بخشی از عملکرد پایگاه‌ها و ادارات خود را در مقطع جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ به نمایش گذاشتند.

غرفه‌های کافه کتاب و فروش کتاب با تخفیف ویژه نیز در این نمایشگاه دایر است.

کد مطلب 1417915

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