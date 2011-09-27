نمایشگاه نظامی و فرهنگی دفاع مقدس نیشابور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه با 41 غرفه فعالیتهای فرهنگی هنری تعدادی از نهادها و ادارات شهرستان در حوزه جنگ نرم به نمایش گذاشته است.
همچنین یگانهای تیپ 21 زرهی امام رضا (ع)، آموزشگاه نظامی شهید هاشمینژاد و ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بخشی از ادوات نظامی خود را در معرض دید عموم قرار دادهاند.
تانک T72شبدیز، نفربر BMP2، کاتیوشا 122 ثامن، توپهای ضدهوایی23 و 57 میلیمتری خودکششی و دیگر تسلیحات، زینتبخش غرفههای نظامی است.
غرفههای بسیج فرهنگیان، بسیج دانشجویی، بسیج دانشآموزی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج هنرمندان، بسیج اصناف و بسیج محلات نیز در این نمایشگاه به ارائه عملکردهای این پایگاه ها پرداختند.
همچنین پایگاههای مقاومت بسیج مستقر در دانشکده علوم پزشکی، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، کمیته امداد امام خمینی مناطق 1و2، سازمان فنی و حرفهای بخشی از عملکرد پایگاهها و ادارات خود را در مقطع جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ به نمایش گذاشتند.
غرفههای کافه کتاب و فروش کتاب با تخفیف ویژه نیز در این نمایشگاه دایر است.
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