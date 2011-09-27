به گزارش خبرگزاری مهر، اقلام فرهنگی از منشورات رایزنی فرهنگی کشورمان و همچنین ارسالی از سوی نهاد های فرهنگی و دینی کشورمان بود که شامل قرآن کریم، فصلنامه های ادب ، فرهنگ لغت قرقیزی به فارسی و کتب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی است .

زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (س)، اهل بیت کلید مشکلها، کتاب گنج عقل و خاطرات سفر به ایران، رباعیات خیام ، مختصرالوقایع و بروشور معرفی هنر مینیاتور ایران و..." از دیگر اقلام اهدایی بوده است.

در این بسته های فرهنگی که آثار ترجمه شده حضرت امام خمینی (ره) به زبان روسی شامل حکومت اسلامی، کلمات قصار و راهی بسوی حقیقت نیز قرار دارد، به همراه نرم افزارهای "جامع التفاسیر نور" و "تواشیح لیله القدر" در بین مراکز دینی ، علمی و آموزشی و فرهنگی توزیع شد.