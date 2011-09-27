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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

آوری فرد خبر داد:

65 درصد موتورسیکلت کشور در قم تولید می‌شود

65 درصد موتورسیکلت کشور در قم تولید می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم از تولید 65 درصدی موتورسیکلت کشور در استان قم خبر داد و گفت: قم قطب تولید موتور سیکلت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوری فرد اظهار داشت: واحدهای تولید کننده موتور سیکلت در استان قم تاکنون توانسته‌اند فعالیت خوبی داشته باشند و اکثر بازار کشور را به خود اختصاص دهند و قم را به قطب اصلی تولید موتورسیکلت کشور تبدیل کنند.

وی در ادامه میزان اشتغالزایی این بخش در استان را مطلوب عنوان کرد و گفت: تولید موتورسیکلت و قطعات مرتبط به این بخش صنعتی توانسته است به صورت مستقیم زمینه اشتغال نیروی انسانی حدود 1100 نفر را در استان فراهم کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن قم تصریح کرد: میزان تولید موتورسیکلت درسال 89 به 307 هزار دستگاه در استان رسید که حدود 90 درصد آن به سایر استانها و برخی کشورهای مجاور از جمله ترکیه، افغانستان و عراق و بعضی از نمایندگی‌های شرکت‌های مستقر در استان‌های دیگر کشور ارسال وتوزیع شد که بستر اشتغال غیرمستقیم نزدیک به 10 هزار نفر را درمجموع ایجاد نموده است.

آوری فرد همچنین افزود: با توجه به افزایش حجم ترافیک شهری در اکثر نقاط کشور و بهینه سازی مصرف انرژی، کاربرد موتورسیکلت در انجام امور روزمره شهروندان جهت سرعت دهی به کارها و کاهش مصرف سوخت نسبت به خودرو، همواره روبه افزایش است.

وی در پایان به ارتقاء تکنولوژی در انواع موتورسیکلت اشاره نمود و تأکید کرد: تغییر در تکنولوژی تولید همراه با رعایت استانداردهای لازم و مصرف بهینه سوخت از مواردی است که همواره صنعتگران این بخش باید به آن توجه داشته باشند چه بسا برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت به تولید موتورهای برقی و شارژی پرداخته‌اند و در زمینه تولید موتورهای هیبریدی به پیشرفت‌هایی نیز دست پیدا کرده‌اند که لازمه پویایی و ماندگاری بیشتر در این صنعت است.
 

کد مطلب 1417931

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