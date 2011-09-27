به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وب سایت کلیسای جامع لقاح مقدس مسکو در وب سایت خود آورده است: این مسئله بر کسی پوشیده نیست که پاپ فقید کاتولیکها به این سرزمین عشق می ورزید و امیدوار بود روزی از آن دیدن کند اما این امر در طول حیات دنیوی وی محقق نشد. اگرچه اکنون هیچ مرز سیاسی و مرزهای دیگری نمی تواند در این راه مانع ایجاد کند.

کلیسای ارتدکس روسیه، کلیسای کاتولیک روم را به عملیات تبشیری در سرزمینهایی متهم کرده است که بیشتر جمعیت آن را مسیحیان ارتدکس تشکیل داده‌اند. اما واتیکان این ادعا را تکذیب و اظهار داشته است که مبلغان کاتولیک در این کشور تنها پاسخگوی نیاز معنوی کاتولیکها هستند که بیشتر آنها به شرق اروپا تعلق داشته یا آلمانی تبار هستند.

تنش میان واتیکان و کلیسای ارتدکس روسیه مانعی برای دیدار سران دو کلیسا بوده است. این تنشها در زمان پاپ ژان پل دوم و پاتریاک الکسی دوم نیز حل نشد و رهبران فقید هر دو کلیسا بایکدیگر دیدار نکردند.

