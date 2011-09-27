به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله بتویی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد جشنهای دهه کرامت نیشابور اظهار داشت: اداره ها باید در مناسبتهای عمومی هزینه ایاب و ذهاب خود را هم چون هزینههای پذیرایی و تبلیغات دیده و آن را پرداخت کنند.
وی با اشاره به انتقال روزانه 120 هزار نفر مسافر توسط ناوگان این سازمان در نیشابور، یادآور شد: این سازمان به صورت صلواتی و همیشگی در خدمت نمازگزاران جمعه است.
وی اظهار داشت: در سوم مهر روز بازگشایی مدارس، دانشآموزان از خدمات رایگان این سازمان بهرهمند شدند.
این مقام مسئول از ساماندهی سرویسهای مدارس نیشابور توسط سازمان اتوبوسرانی خبر داد تا هر شخصی بدون برنامهریزی و احراز هویت وارد این حرفه حساس نشوند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی نیشابور نصب زیارتنامه مختصر امام رضا (ع) را از برنامههای این نهاد در دهه کرامت اعلام کرد و افزود: به منظور زیباسازی شهری تمامی ایستگاهها و کیوسکهای سازمان رنگآمیزی و از سایبانهای متحدالشکل برخوردار میشوند.
بتویی ادامه داد: نصب احادیث حضرت ثامنالحجج (ع) در ناوگان اتوبوسرانی از دیگر برنامههای این سازمان در دهه کرامت است.
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