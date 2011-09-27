برداشت گردو در راین آغاز شد

رمضان عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گردو در راین اظهار داشت: این عملیات تا 30 مهر ماه در راین ادامه دارد.
این مسئول با بیان اینکه عملیات مذکور بر روی 300 هکتار از باغات راین در حال انجام است افزود: میانگین برداشت از هر هکتار سه تن است.
عطایی هچنین گفت: برداشت پسته از 15 شهریور ماه آغاز شده و تا 20 مهر ادامه پیدا می کند.
وی با اشاره به برداشت پسته از دو هزار هکتار باغات راین بیان داشت: میانگین برداشت در هر هکتار هزار و 200 کیلوگرم است.
وی گفت: ارقام برداشتی پسته اوحدی، اکبری، احمد آقایی بادامی هستند.
عطایی پسته و گردو را از مهمترین محصولات کشاورزی راین دانست و عنوان کرد: این دو محصول در اقتصاد راین نقش موثری را ایفا می کنند.
