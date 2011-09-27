۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

عطایی در گفتگو با مهر:

برداشت گردو در راین آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی راین از آغاز برداشت گردو در راین خبر داد.

رمضان عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گردو در راین اظهار داشت: این عملیات تا 30 مهر ماه در راین ادامه دارد.

این مسئول با بیان اینکه عملیات مذکور بر روی 300 هکتار از باغات راین در حال انجام است افزود: میانگین برداشت از هر هکتار سه تن است.

عطایی هچنین گفت: برداشت پسته از 15 شهریور ماه آغاز شده و تا 20 مهر ادامه پیدا می کند.

وی با اشاره به برداشت پسته از دو هزار هکتار باغات راین بیان داشت: میانگین برداشت در هر هکتار هزار و 200 کیلوگرم است.

وی گفت: ارقام برداشتی پسته اوحدی، اکبری، احمد آقایی بادامی هستند.

عطایی پسته و گردو را از مهمترین محصولات کشاورزی راین دانست و عنوان کرد: این دو محصول در اقتصاد راین نقش موثری را ایفا می کنند.

کد مطلب 1417935

