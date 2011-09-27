مسئولان برای جبران عقب ماندگیها اختلافات را کنار بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان حیدری دلگرم در آیین معارفه شهردار جدید نهاوند افزود: باید دید معنوی بر انجام امور اجرایی حاکم باشد زیرا در غیر این صورت فردای قیامت باید جوابگوی مردمی که به مسئولان اعتماد کرده اند، باشیم.

دلگرم با بیان اینکه مسئولیت های اجرایی زمانی مفید است که بتوان در سایه آن به مردم خدمت کرد، گفت: تاکنون فرصتهای زیادی برای توسعه شهر نهاوند از دست رفته است.

وی ابراز امیدوراری کرد با انتصاب شهردار جدید و همدلی اعضای شورای شهر و مدیریت شهرستان، فرصتهای از دست رفته جبران شود.

دلگرم شرط رسیدن به این هدف را کنار گذاشتن اختلافات عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب ماندگیها باید اختلافات کنار گذاشته شود و نهاوند به گونه ای ساخته شود که در استان همدان نمونه باشد.

وی نقش رسانه ها را در این خصوص مهم دانست و گفت: رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی باید مشکلات را منتقل کنند و در این زمینه با حرکت به سمت هم افزایی تحقق اهداف را مد نظر قرار دهند.

گفتنی است در این آیین "یارولی سیف" که پیش از این در سمت مسئول اداره میراث فرهنگی ملایر و عضو شورای شهر نهاوند مشغول به خدمت بود به عنوان شهردار جدید نهاوند انتخاب و معرفی شد.