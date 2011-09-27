۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

قناعت:

سالن‌های سینما ویژه کودکان ساخته می‌شود

یک کارگردان سینمای کودک در آستانه برگزاری جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر تاکید کرد باید سالنی برای اکران فیلم‌های کودکان در سطح شهر ساخته شود تا کودکان با دغدغه‌های خاص خود به تماشای فیلم بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعت کارگردان سینمای کودک درباره وضعیت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان شهر گفت: علاقمندی من به سینما از فیلم‌های کودک نشأت گرفته است. بارها از سینمای کودک حرف می‌زنیم اما نتیجه لازم را به دست نیاورده‌ایم.

وی افزود: باید سه سالن سینما به اکران فیلم کودک اختصاص یابد که با حمایت آموزش و پرورش این سینماها رونق پیدا کند.
وی نقش آموزش و پرورش و سایر ارگان‌ها و نهادها از جمله شهرداری تهران را در بهبود وضعیت فیلم‌سازی و سینمای کودک مهم تلقی کرد و گفت: آموزش و پرورش می‌تواند مهمترین حامی در این زمینه باشد، همچنین در دوره‌ای شهرداری زنگ سینما را برگزار کرد که متاسفانه این اتفاق ادامه پیدا نکرد.

قناعت ادامه داد: همین‌طور که آموزش و پرورش برای درس‌های ریاضی، علوم و ... برنامه‌ریزی می‌کند؛ باید سینما و تماشای فیلم را جزو برنامه‌های خود قرار دهد.

کارگردان "من و نگین دات کام" با اشاره به اینکه بلیت نیمه بها برای کودکان و نوجوانان می‌تواند مخاطب سینمای کودکان را افزایش دهد، عنوان کرد: اگر با برنامه‌ریزی دقیق بلیت سینما در اختیار کودکان قرار گیرد خانواده‌ها نیز در این برنامه شرکت می‌کنند و حضور نوجوانان با دوستان خود در سینما به نوعی کلاس آموزشی را در پی دارد.

قناعت در پایان برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم تعداد جشنواره‌های ویژه کودکان شهر بیشتر شود، همچنین این جشنواره‌ها نیز رویکرد ویژه‌ای به سینمای کودک داشته باشند.

