به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعت کارگردان سینمای کودک درباره وضعیت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان شهر گفت: علاقمندی من به سینما از فیلم‌های کودک نشأت گرفته است. بارها از سینمای کودک حرف می‌زنیم اما نتیجه لازم را به دست نیاورده‌ایم.

وی افزود: باید سه سالن سینما به اکران فیلم کودک اختصاص یابد که با حمایت آموزش و پرورش این سینماها رونق پیدا کند.

وی نقش آموزش و پرورش و سایر ارگان‌ها و نهادها از جمله شهرداری تهران را در بهبود وضعیت فیلم‌سازی و سینمای کودک مهم تلقی کرد و گفت: آموزش و پرورش می‌تواند مهمترین حامی در این زمینه باشد، همچنین در دوره‌ای شهرداری زنگ سینما را برگزار کرد که متاسفانه این اتفاق ادامه پیدا نکرد.

قناعت ادامه داد: همین‌طور که آموزش و پرورش برای درس‌های ریاضی، علوم و ... برنامه‌ریزی می‌کند؛ باید سینما و تماشای فیلم را جزو برنامه‌های خود قرار دهد.

کارگردان "من و نگین دات کام" با اشاره به اینکه بلیت نیمه بها برای کودکان و نوجوانان می‌تواند مخاطب سینمای کودکان را افزایش دهد، عنوان کرد: اگر با برنامه‌ریزی دقیق بلیت سینما در اختیار کودکان قرار گیرد خانواده‌ها نیز در این برنامه شرکت می‌کنند و حضور نوجوانان با دوستان خود در سینما به نوعی کلاس آموزشی را در پی دارد.

قناعت در پایان برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم تعداد جشنواره‌های ویژه کودکان شهر بیشتر شود، همچنین این جشنواره‌ها نیز رویکرد ویژه‌ای به سینمای کودک داشته باشند.