محل احداث پارک موزه دفاع مقدس در مشهد تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر سه شنبه به عنوان مسئول پارک موزه دفاع مقدس استان در جلسه ای که به همین منظور در دفتر وی و با حضور تمامی اعضای موثر در این حوزه برگزار شد، ضمن انتقاد از تاخیر به وجود آمده در احداث این پارک موزه گفت: خراسان رضوی باید جزو اولین استان هایی باشد که پارک موزه در آن احداث می شود.

وی افزود: این استان با توجه به سابقه درخشان در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و با عنایت به وجود مضجع شریف رضوی که سالانه بیش از 25 میلیون زائر در آن تردد می کنند باید بهترین موزه دفاع مقدس کشور را داشته باشد.

فرمانده پارک موزه دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، فرمانده سپاه امام رضا(ع)، فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ماموریت دارند طی مدت یک هفته نسبت به جانمایی محل احداث این پارک موزه اقدام و گزارش آن را جهت تصمیم گیری نهایی به استانداری ارسال کنند.

صلاحی تصریح کرد: پس از جانمایی نسبت به اخذ پیمانکار جهت آغاز عملیات اجرایی و تامین اعتبار برنامه ریزی خواهد شد.

وی بیان کرد: این پارک موزه به صورت هیئت امنایی و به ریاست استاندار اداره خواهد شد و سهم هر یک از دستگاه ها نیز در خصوص مشارکت در اداره آن مشخص می شود.