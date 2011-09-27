" قلک های مهربانی برای کودکان سومالی " در مدارس گیلان توزیع شد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر کمک همه جانبه و استفاده از همه ظرفیت ها برای یاری رساندن به مردم محروم و مسلمان سومالی و همزمان با بازگشایی مدارس، طرح جهادی جمعیت هلال احمر استان با عنوان " قلک های مهربانی برای کودکان سومالی" به منظور جمع آوری کمک های مردمی در سراسر مدارس گیلان اجرا شد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: با شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاهها ستاد استقبال از دانشجویان کانونهای دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان از فعالیت های امدادی و بشردوستانه و جذب دانشجویان علاقه مند در انجام فعالیتهای امدادی و بشردوستانه آغاز به کار کرد.

وی افزود: اعضای این ستاد ضمن اطلاع رسانی از فعالیت های این کانون از طریق توزیع بروشور، پخش کلیپ، نصب بنر، پوستر و برپایی نمایشگاه، دانشجویان را با فعالیت های هلال حمرآشنا می کنند و از علاقه مندان نیز عضوگیری و ثبت نام خواهند کرد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر 25 کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر استان با بیش از پنج هزار و 981 نفر عضو دردانشگاهها و موسسات آموزش عالی فعالیت می کنند.

امدادرسانی ، امدادگران جمعیت هلال احمر با بارش شدید باران در گیلان

وی اظهارداشت: با بارش شدید باران، آبگرفتگی و جاری شدن سیل در معابر و محله های شهری شهرستانهای رشت، انزلی، تالش، رضوانشهر، شفت، لنگرود و آستانه اشرفیه تیم های ارزیاب جمعیت هلال احمر بلافاصله به این مناطق اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: پس از ارزیابی اولیه و اعلام نتایج حاصله به مرکز، 24 تیم عملیاتی متشکل از 144 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان به همراه تجهیزات امدادی شامل آمبولانس، وانت، کامیونت، انواع موتور پمپ و قایق جی می نی به مناطق آب گرفته اعزام و به امدادرسانی و تخلیه آب از منازل و بازگشایی معابر پرداختند.

وی بیان داشت: همچنین با برنامه ریزی های انجام شده تعدادی از در راه ماندگان و آسیب دیدگان در یک مسجد در محله جماران رشت به صورت موقت اسکان داده شدند.

محمدی ادامه داد: امدادرسانی امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان در سراسر شهرستانها تا عادی شدن شرایط جوی همچنان ادامه خواهد داشت.