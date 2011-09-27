  1. استانها
  2. گیلان
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

محمدی در گفتگو با مهر:

" قلک های مهربانی برای کودکان سومالی " در مدارس گیلان توزیع شد

" قلک های مهربانی برای کودکان سومالی " در مدارس گیلان توزیع شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از توزیع " قلک های مهربانی برای کودکان سومالی " در مدارس استان خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر کمک همه جانبه و استفاده از همه ظرفیت ها برای یاری رساندن به مردم محروم و مسلمان سومالی و همزمان با بازگشایی مدارس، طرح جهادی جمعیت هلال احمر استان با عنوان " قلک های مهربانی برای کودکان سومالی" به منظور جمع آوری کمک های مردمی در سراسر مدارس گیلان اجرا شد.

وی همچنین اظهارداشت: با آغاز سال تحصیلی ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود در کانونهای دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  استان گیلان راه اندازی شد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: با شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاهها ستاد استقبال از دانشجویان کانونهای دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان از فعالیت های امدادی و بشردوستانه و جذب دانشجویان علاقه مند در انجام فعالیتهای امدادی و بشردوستانه آغاز به کار کرد.

وی افزود: اعضای این ستاد ضمن اطلاع رسانی از فعالیت های این کانون از طریق توزیع بروشور، پخش کلیپ، نصب بنر، پوستر و برپایی نمایشگاه، دانشجویان را با فعالیت های هلال حمرآشنا می کنند و از علاقه مندان نیز عضوگیری و ثبت نام  خواهند کرد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر 25 کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر استان با بیش از پنج هزار و 981 نفر عضو دردانشگاهها و موسسات آموزش عالی فعالیت می کنند.

 امدادرسانی ، امدادگران جمعیت هلال احمر با بارش شدید باران در گیلان

وی اظهارداشت: با بارش شدید باران، آبگرفتگی و جاری شدن سیل در معابر و محله های شهری شهرستانهای رشت، انزلی، تالش، رضوانشهر، شفت، لنگرود و آستانه اشرفیه تیم های ارزیاب جمعیت هلال احمر بلافاصله به این مناطق اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: پس از ارزیابی اولیه و اعلام نتایج حاصله به مرکز، 24 تیم عملیاتی متشکل از 144 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان به همراه تجهیزات امدادی شامل آمبولانس، وانت، کامیونت، انواع موتور پمپ و قایق جی می نی به مناطق آب گرفته اعزام و به امدادرسانی و تخلیه آب از منازل و بازگشایی معابر پرداختند.

وی بیان داشت: همچنین با برنامه ریزی های انجام شده تعدادی از در راه ماندگان و آسیب دیدگان در یک مسجد در محله جماران رشت به صورت موقت اسکان داده شدند.

محمدی ادامه داد: امدادرسانی امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان در سراسر شهرستانها تا عادی شدن شرایط جوی همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1417943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها